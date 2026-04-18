Detuvieron al “bukanas” en Chignahuapan

Desde Puebla

Roberto de los Santos, conocido como “El Bukanas”, fue detenido en Chignahuapan durante un operativo en que participaron elementos de la Marina y corporaciones de seguridad estatal.

De acuerdo con la información disponible, su captura ocurrió tras varios años de búsqueda en la región donde mantenía presencia, principalmente en zonas limítrofes entre Puebla y Veracruz, así como el llamado “triángulo rojo”.

Las autoridades señalan que el detenido habría tenido antecedentes dentro de corporaciones policiales en municipios de Veracruz, donde presuntamente vínculos con grupos delictivos!ct!v0s.

Posteriormente, se le relaciona con la conformación de una estructura vinculada a actividades ilícitas en regiones como Maltrata, Acultzingo y la sierra de Zongolica, desde donde habría extendido su operación hacia territorio poblano, incluyendo rutas en Cañada Morelos.

Las autoridades continúan las investigaciones, para determinar su posible participación en diversos hechos y deslindar responsabilidades