XVII Torneo Mexicano de Robótica 2026

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Santa María Tonantzintla, Puebla, a 17 de abril. Del 16 al 18 de Abril del 2026 se realiza el XVII Torneo Mexicano de Robótica (TMR) 2026 en las instalaciones de la Capital de la Tecnología y Sustentabilidad, San José Chiapa, Puebla

En esta edición del TMR 2026 se realizan un total de 22 competencias robóticas con más de 1,200 participantes, entre las cuales se contemplan competencias relacionadas con la IEEE Latin American Robotics Competition and Leagues (LARC) y una categoría de drones autónomos relacionada con la International Micro Air Vehicle Conference and Competition (IMAV), además de servir como etapa eliminatoria para diversas categorías del RoboCup Major, ambos eventos organizados por la RoboCup Federation, importante organización internacional que en el año 2025 otorgó el aval al TMR para ser reconocido como el Mexican RoboCup Open, un reconocimiento de gran relevancia en la robótica en México.

Este año las competencias se dividieron en 5 sedes que incluyen el Centro de Convenciones Puebla, Laguna, UTBIS Puebla, BUAP Complejo Regional Centro y Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas CIITA Unidad Puebla.

La ceremonia de inauguración se realizó el jueves 16 de abril en el Centro de Convenciones de San José Chiapa, Puebla y estuvo presidida por personalidades académicas, científicas y de gobierno de nuestro país, Alejandro Pedroza Meléndez, rector de la Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de Puebla, Miriam Aquino Mena, titular de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación del Estado de Puebla, Juan José González Moreno, Director General de Programas Prioritarios de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno de México, José Antonio Silva Hernández, Director General del Organismo Público Descentralizado (OPD) Capital de la Tecnología y Sostenibilidad, Tomás Garduño Pérez, Director del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA) Puebla, Dra. Claudia Feregrino Uribe, Directora de Investigación y encargada del despacho de los asuntos de la Dirección de Desarrollo Tecnológico del INAOE, Dr. Humberto Sossa Azuela, Director del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional, Dr. Ygnacio Martínez Laguna, Vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Anette Michelle Talavera, Directora de Convenciones y Parques del Estado de Puebla, Dr. Raul Rojas, Premio Nacional de Ciencias 2015, profesor emérito de la Universidad Libre de Berlín y destacado investigador de la Universidad de Nevada, Reno en Estados Unidos, René Escalon González en representación de Jesús Morales, Rector de la UTP, Capitan de Fragata Luis Ricardo Montaño González, representante de la Secretaría de Marina, y el Dr. José Martinez Carranza, Presidente de la Federación Mexicana de Robótica.