Pizarrazo por inicio de grabaciones de “La Pícara Soñadora”, producida por Carlos y Eduardo Murguia

Esta nueva versión es protagonizada por Abril Di Yorio y Darío Duque. Uno de los antagónicos lo hace el poblano Pedro Giunti.

Estreno a finales del mes de agosto del presente año por Canal 5.

Por Mino D’Blanc

Durante la tarde de este miércoles 15 de abril en una locación ubicada en la zona céntrica de la Ciudad de México se dio el pizarrazo por inicio de grabaciones de “La Pícara Soñadora”, nueva producción de Carlos y Eduardo Murguía para Canal 5 de TelevisaUnivision y que será estrenada a finales del mes de agosto del presente año.

-Elenco:

Los protagonistas de esta nueva versión del exitoso melodrama son Abril Di Yorio y Darío Duque. También actúan José Luis Cordero “Pocholo”, Víctor Varona, María José de la Cruz, Adriana Chapela, Mariela Rueda, Beto Torres, Ernesto Alejandro, Eder Ánimas, Alexa Archundia, Fernando Mitre, Ana Sáenz, Alejandro Valencia, Luciana Sismondi, el poblano Pedro Giunti, Beto Rojas, Luz Edith Rojas, entre otros.

-Sinopsis:

Lupita López vive en una tienda departamental. Sueña convertirse en directora de los almacenes “Sares “Rochild”. Su carrera va en ascenso hasta que la situación se complica con la llegada Carlos Pèrez, quien es un empleado nuevo que es flojo y desinteresado por su trabajo. Ambos pelean todo el tiempo; entre tantas discusiones les surge la chispa del amor. Pero hay un problema que dificulta la realización de su romance y es que los dos mienten. Lupita vive en secreto en los almacenes y Carlos es realmente Alfredo Rochild, heredero del imperio de dicha empresa.

-“La Pícara Soñadora”: una telenovela traducida en éxito:

“La Pícara Soñadora” está basada en la película del mismo nombre filmada en blanco y negro en Argentina en el año de 1956, dirigida por Ernesto Arancibia, guion del argentino Abel Santa Cruz y que fue estrenada el 24 de mayo de ese año , teniendo como protagonistas a Mirtha Legrand, Alfredo Alcón, Amalia Sánchez Ariño y Ricardo Galache. En 1961 tuvo una versión televisiva protagonizada por Evangelina Salazar. En México fue producida por el experimentado y talentoso Valentín Pimstein en el año 1991 para Televisa y protagonizada por los extintos histriones Mariana Levy y Eduardo Palomo. Para esta nueva versión la coadaptación es de Erika Morales, la dirección en escena es de Bernardo X. Serna y Robby Chapa Ceballos.