Irán estará en el Mundial pese a la guerra con EU, asegura Infantino

LA JORNADA

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, afirmó que Irán estará en la Copa del Mundo “con to-da seguridad”, pese a la guerra que emprendió contra ellos Estados Unidos e Israel.

Al hablar ayer en el foro Invest in America de CNBC, Infantino señaló que es importante que Irán participe en el Mundial, aunque su presencia ha estado en duda desde que Washington y Tel Aviv lanzaron ataques aéreos contra el país.

“El equipo iraní viene con toda seguridad, sí. Esperamos que para entonces, por supuesto, la situación sea pacífica. Como dije, eso sin duda ayudaría. Pero Irán tiene que estar. Por supuesto, representan a su pueblo. Se han clasificado. Los futbolistas quieren jugar”, afirmó Infantino, quien se reunió con la selección asiática en Antalya, Turquía, hace dos semanas, y dijo que quedó impresionado.

“Fui a verlos. En realidad también son un equipo bastante bueno. Y de verdad quieren jugar y deberían hacerlo. El deporte debería estar fuera de la política ahora”, comentó.

El titular del ente rector del futbol reconoció que no siem-pre es posible lograr la separación entre el deporte y la política.

“Está bien, no vivimos en la Luna, vivimos en el planeta Tierra. Pero ya sabes, si no hay nadie más que crea en cons-truir puentes y en mantenerlos intactos y unidos, bueno, nosotros estamos haciendo ese trabajo”, expresó Infantino.

Estados Unidos será coanfitrión del Mundial junto con Canadá y México. Irán tiene programado disputar dos partidos de la fase de grupos en Inglewood, California, y otro en Seattle.

La guerra ha generado dudas sobre la participación iraní en el Mundial. Ha habido comentarios públicos contradictorios de funcionarios del gobierno y de dirigentes del futbol. El presidente estadunidense, Donald Trump, desalentó al equipo árabe de asistir al torneo, al citar preocupaciones de seguridad.

Después de las declaraciones del mandatario republicano hubo dudas sobre la pertinencia, por razones de seguridad para la selección, de que Irán acudiera a la Copa del Mundo e, incluso, la federación del país asiático planteó la posibilidad de mover sus partidos a México. La idea no tuvo éxito en la FIFA y hoy insisten en que pese al contexto geopolítico estarán sobre la cancha en el próximo verano.