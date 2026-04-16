México vs Puerto Rico: horario y dónde ver la Concacaf Women’s Championship

CLARO SPORTS

Partidazo en el Nemesio Diez, que definirá el liderato del Grupo A y su futuro rumbo al Mundial 2027 y Los Ángeles 2028

La selección mexicana femenil se enfrentará este sábado 18 de abril a Puerto Rico, en su cuarto partido dentro del Grupo A de la Concacaf Women’s Championship. El encuentro dará inicio en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México y se jugará en el Estadio Nemesio Diez, por lo que el apoyo de la afición azteca será fundamental para las dirigidas por Pedro López.

El duelo entre México y Puerto Rico es uno de los más atractivos de la jornada, ya que ambas selecciones siguen con paso perfecto en el clasificatorio, tres de tres victorias y nueve puntos, aunque la selección azteca tiene un total de 30 goles a favor y a Charlyn Corral como una de las goleadoras del torneo con 11 dianas, mientras que las boricuas tienen 26 goles anotados con Jillienne Aguilera con nueve anotaciones.

México muestra un amplio dominio ante la selección puertorriqueña, ya que en sus últimos cinco partidos, las Tricolores han ganado en cinco ocasiones, la más reciente por 0-3 en el 2023. Además, la selección mexicana necesita terminar en el primer lugar del grupo para regresar a una Copa del Mundo, luego de quedar fuera de las ediciones del 2019 y 2023 y a unos Juegos Olímpicos, por lo que el buen papel es fundamental.

México vs Puerto Rico: ¿Cuándo, dónde y a qué hora juegan por la jornada 4 de las eliminatorias Concacaf?

El partido entre México y Puerto Rico se disputará este sábado 18 de abril a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. El escenario será la casa del Toluca, el Nemesio Diez.

¿Quién transmite en vivo el México vs Puerto Rico y dónde ver por TV y streaming?

El duelo entre México y Puerto Rico se se podrá ver en vivo a través de la señal de ESPN, en el YouTube de la selección mexicana femenil y en el minuto a minuto de Claro Sports.

¿Quiénes son las convocadas de México para este partido oficial de la selección femenil?

La lista original de 23 futbolistas dada a conocer para esta fecha FIFA incluye una base fuerte de Liga MX Femenil y jugadoras en el extranjero. En la portería aparecen Blanca Félix, Cecilia Santiago y Esthefanny Barreras; en defensa fueron consideradas Aaliyah Farmer, Greta Espinoza, Ivonne Gutiérrez, Karol Bernal, Kenti Robles, Kimberly Rodríguez, Rebeca Bernal y Reyna Reyes.

En mediocampo y ataque, la convocatoria original contempló a Alexia Delgado, Alice Soto, Fátima Servín, Karla Nieto y Scarlett Camberos, además de Charlyn Corral, Jasmine Casarez, Kiana Palacios, María Sánchez, Stephany Mayor, Nicole Pérez y Myra Delgadillo.

¿Cuál es el formato de la Concacaf Women’s Championship?

El clasificatorio de la Concacaf Women’s Championship reúne a 29 selecciones divididas en seis grupos y solo las ganadoras de cada sector avanzan al Concacaf W Championship 2026. México comparte el Grupo A con Puerto Rico, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas e Islas Vírgenes de Estados Unidos, mientras que Estados Unidos y Canadá entran directo al campeonato final por ser las dos selecciones mejor rankeadas de la región.

Después de esta fase llegará el Concacaf W Championship de noviembre de 2026, que tendrá un formato de eliminación directa. El torneo se jugará con cuartos de final, play in, semifinales, partido por el tercer lugar y final; además, las ganadoras de cuartos asegurarán boleto al Mundial Femenil de Brasil 2027, las perdedoras pasarán a un repechaje interno por plazas al intercontinental playoff, y las finalistas obtendrán pase a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. Si Estados Unidos llega a la final, la segunda plaza olímpica de Concacaf será para el ganador del juego por el tercer puesto.