Video: Lupita Cuautle usa retenes para recaudar dinero en San Andrés Cholula, acusa Raymundo Cuautli

- Evidencia pésimo trabajo en la pinta de los carriles en San Andrés Cholula
Erika Méndez
El delegado estatal de la scretaría de Bienestar en la micro región 18, Raymundo Cuautli, acusó el pésimo trabajo del ayuntamiento de San Andrés Cholula por la pinta de carriles.
A través de un video, mostró las líneas mal trazadas. Pidió se solucione, pues da una mala imagen en la zona.
Señaló que la pinta seguramente costó a los habitantes del municipio millones de pesos, es importante que la empresa encargada se haga responsable.
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