Nuevo derrame afecta a Veracruz

EL UNIVERSAL

La empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) informó ayer que activó un operativo de limpieza y monitoreo para atender la presencia de residuos de aceite detectados en el arroyo Hueleque, en inmediaciones de las colonias Chapultepec y 27 de Septiembre en Poza Rica, Veracruz, debido al rebosamiento de cárcamos naturales que provocaron las intensas lluvias.

La petrolera también reportó la presencia de hidrocarburo en cuerpos de agua a la altura de la comunidad de Benito Juárez, en el municipio de Coatzintla, que afectan la bocatoma de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) ubicada en Corralillos, en ese mismo municipio veracruzano.

“El origen es el rebosamiento por las fuertes lluvias de material contenido en un área en mantenimiento del oleoducto Fobos Central de Almacenamiento y Bombeo Tajín”, aseguró el martes la empresa petrolera del Estado por medio de un comunicado.

Como parte de las protocolos de atención al incidente se llevaron a cabo acciones de contención, limpieza y verificación.

Se instalaron barreras oleofílicas y marinas en la bocatoma de Corralillos y en la comunidad Benito Juárez para evitar la dispersión de residuos, indicó la empresa que encabeza Víctor Rodríguez Padilla.

Se aplicaron productos biodegradables en el canal de entrada de la bocatoma para eliminar restos de aceite y se realizaron recorridos de inspección en Palma Sola, Santa María y la desembocadura del río Cazones, confirmando que estas áreas se encuentran libres de contaminación.

Derivado de estas labores, la CAEV restableció el bombeo de agua alrededor de las 18:15 horas del martes, garantizando la continuidad del servicio.

La compañía afirmó que se mantendrá el monitoreo constante y reforzarán las barreras en la comunidad Benito Juárez, además de continuar con la limpieza detallada en las zonas que presentan manchas, particularmente en el área de CAEV Poza Rica.

“También se implementará vigilancia preventiva en puntos críticos para evitar nuevos arrastres ante posibles lluvias”, señaló Pemex.