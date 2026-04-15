Selección Mexicana confirma que jugará su último partido antes del Mundial 2026 en Toluca

EL UNIVERSAL

La Selección Mexicana está a menos de 58 días de comenzar su participación en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

El Tricolor disputará el primer partido del Mundial enfrentándose a Sudáfrica sobre la cancha del estadio Banorte el jueves 11 de junio en punto de las 13:00 horas.

Mientras llega la esperada fecha para que arranque la justa mundialista, que será histórica para nuestro país, el combinado nacional continúara preparándose, para ofrecer una actuación más que digna.

México todavía tiene tres partidos por delante para afinar los últimos detalles, por lo que deberá aprovecharlas para llegar de la mejor manera posible.

Antes de que comience la Copa del Mundo, se estará enfrentando a Ghana, Australia y Serbia.

Es decir, una selección de África, una de Oceanía y una de Europa, para tener una una mejor formación, de cara al Mundial.

Cabe resaltar que dos de los compromisos amistosos se disputarán en nuestro país, mientras que el otro será en Estados Unidos.

La Selección Mexicana jugará contra los ghaneses en el estadio Cuauhtémoc el viernes 22 de mayo.

Contra los australianos lo hará en el Rose Bowl de Pasadena, California, el sábado 30 de mayo.

Mientra que a los serbios los enfrentará el jueves 4 de junio en el estadio Nemesio Diez de Toluca.

Así lo confirmó este martes la Federación Mexicana de Futbol (FMF), en un evento que organizó en el Palacio de Gobierno del Estado de México.

La noticia fue revelada por el comisionado de la FMF, Mikel Arriola; el presidente ejecutivo, Ivar Sisniega; el director deportivo de Selecciones Nacionales de México, Duilio Davino; y el vicepresidente legal, Iñigo Riestra.

Además, estuvo presente la gobernadora del estado mexiquense, Delfina Gómez, quien reconoció sentirse entusiasmada por recibir al Tri antes de que comience su participación en el Mundial.

“Estamos muy contentos de que nuestro país sea un digno anfitrión de este Mundial de futbol. Esta cita será histórica porque acompañaremos a nuestra querida Selección en su último partido antes de acudir a la máxima cita”, declaró.

Por su parte, Mikel Arriola habló sobre la noticia y destacó que el Tri “se ha preparado bien” y que este partido fue una petición del propio Javier Aguirre, quien quería jugar contra “equipos europeos”.

“Nos faltan tres partidos y el colofón de la preparación de la Selección Nacional será el 4 de junio; va a poder hacerse en la ciudad de Toluca, en el estadio Nemesio Diez y será contra Serbia”, añadió el dirigente de la FMF.