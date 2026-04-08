Sancionan a elemento del Poder Judicial por tráfico de personas

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El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado informa que, derivado de la conclusión de los procedimientos de investigación realizados en estricto apego a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se determinó la imposición de diversas sanciones a personas servidoras públicas adscritas a la institución por la comisión de faltas administrativas en el ejercicio de sus funciones.

Entre las sanciones impuestas, se determinó como medida cautelar la suspensión temporal de una escribiente adscrita al Juzgado Tercero de lo Familiar del distrito judicial de Puebla, por pedir y recibir recursos económicos en su cuenta personal a fin de agilizar un trámite en dicho juzgado.

El Consejo también ordenó la destitución e inhabilitación por un año de quien fungía como Juez Municipal de Camocuautla por irregularidades en la tramitación de un pasaporte de una persona menor de edad y su presunta vinculación a una red de tráfico de personas.

También se ordenó la destitución e inhabilitación por un año de quien fungía como Jueza de lo Civil y de lo Penal del distrito judicial de Tecamachalco por incurrir en abuso de funciones.

Asimismo, se sancionó con una suspensión temporal de 90 días a un Secretario de Acuerdos del distrito judicial de Zacapoaxtla por emitir una sentencia cuando no contaba con facultades para ello.

Finalmente, se impuso una suspensión temporal por seis meses a un Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho en Huejotzingo por realizar una diligencia de perdón judicial de la víctima, sin verificar la identidad de la misma.

Estas decisiones son resultado de un análisis puntual de cada caso, con base en los principios de legalidad, objetividad y debido proceso.

El Consejo de la Judicatura reitera su compromiso con la vigilancia permanente del desempeño de las personas servidoras judiciales, así como con una impartición de justicia íntegra, transparente y apegada a derecho.