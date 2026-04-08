Roku lanza Howdy en México, un servicio de suscripción de video sin anuncios

Staff/RG

Ofreciendo entretenimiento de calidad a $39 pesos al mes, a partir de hoy, disponible en la plataforma Roku, así como en The Roku Channel en navegadores web y una nueva aplicación móvil

Howdy ofrecerá miles de títulos y horas de entretenimiento de aliados de contenido incluyendo Lionsgate, Sony y TV Azteca

Hoy, Roku, la plataforma de streaming de televisión #1 en EE. UU., Canadá y México*, anunció el lanzamiento de Howdy™ en Mexico, un nuevo servicio de suscripción de video bajo demanda (SVOD) que hace que el entretenimiento de alta calidad y sin anuncios sea más accesible que nunca, por solo $39 pesos al mes.

Disponible más tarde hoy, Howdy ofrece a los suscriptores acceso ilimitado a una biblioteca creciente del entretenimiento que aprecian los espectadores, con miles de títulos y horas de entretenimiento de aliados como Lionsgate, Sony y TV Azteca, junto con contenido seleccionado de los Roku Originals. Los suscriptores pueden disfrutar de favoritos galardonados, comedias románticas icónicas, acción, aventura, thrillers, comedia de los 90 y clásicos familiares que hacen sentir bien, incluyendo lanzamientos en abril como: “Matilda”, “Como si fuera la primera vez”, Una esposa de mentira”, “John Wick”, “Blade Runner 2049” y más, cada mes.

“Con un precio inferior a una entrada de cine, Howdy ofrece a los espectadores una forma asequible y sin publicidad, de disfrutar de las películas y series que aman”, dijo Anthony Wood, fundador y CEO de Roku. “Diseñado para complementar servicios de streaming que son más caros, el momento de Howdy en EE. UU. refleja una fuerte demanda de entretenimiento de alta calidad y accesible. Ampliar esta experiencia a los espectadores en México es un paso emocionante en nuestra visión para Howdy”.

Howdy ofrece una experiencia de visualización fluida, reuniendo una amplia variedad de entretenimiento en un servicio sencillo y accesible.

Algunos de los beneficios que descubrirán los suscriptores de Howdy:

Solo $39 pesos al mes – precio mínimo (no es un precio introductorio ni de prueba)

Experiencia de alta calidad y sin anuncios: ve por streaming sin anuncios comerciales

Contenido galardonado y favoritos del público – encuentra fácilmente algo para todos

Cancela en cualquier momento: sin contratos ni cargos ocultos, fácil de empezar y parar

“Tras el lanzamiento de Howdy en EE. UU. el año pasado, nos complace continuar nuestra larga colaboración con Roku como socios de lanzamiento del servicio en México”, dijo Agapy Kapouranis, Presidente de Televisión Internacional y Distribución Digital de Lionsgate. “Esta siguiente fase refleja nuestro enfoque en expandirnos a mercados de alto crecimiento, al tiempo que el contenido premium y culturalmente resonante sea más accesible para las audiencias de todo México”.

“En TV Azteca estamos encantados de asociarnos con Roku en el lanzamiento de Howdy en México”, dijo Adrián Ortega, Jefe de Contenidos de TV Azteca. “A través de Howdy, el contenido de nuestra biblioteca de deportes y entretenimiento llegará a millones de hogares mexicanos. Estamos orgullosos de formar parte del lanzamiento de Howdy en México y lo consideramos una victoria tanto para nuestro negocio como para los espectadores”.

Howdy estará disponible hoy inicialmente en la plataforma Roku (reproductores de streaming y Roku TV), The Roku Channel en navegadores web y en móvil como una nueva aplicación disponible para iOS y Android en el transcurso del día, con su despliegue en plataformas adicionales en un futuro próximo en México. El lanzamiento de Howdy en México marca una continuación de la estrategia de Roku para aumentar la monetización de plataformas y ampliar tanto las suscripciones de terceros como propias, utilizando el poder de su plataforma. Además de Howdy, los servicios de streaming de Roku incluyen The Roku Channel, el popular servicio gratuito de streaming con anuncios se encuentra en el top 5 de apps en la plataforma Roku en México.

La palabra “Howdy” es un saludo cálido y amistoso, usado como expresión de alegría inesperada, como conseguir una oferta sorprendentemente buena en miles de películas y series que te encantan. Roku eligió Howdy porque es una palabra que transmite sentirse bien, irradia calidez, comodidad y conexión, reflejando lo que el público experimentará al sintonizar la programación conocida que estará disponible en el nuevo servicio.

Para más información o para inscribirse, visita howdy.mx.

Por horas de streaming (Hypothesis Group: Dec 2025)

Sobre Roku

Roku fue pionero en streaming en televisión. Hoy en día, es la plataforma de streaming de televisión #1 en EE. UU., Canadá y México por horas de streaming (Hypothese Group, diciembre de 2025). Roku conecta a los espectadores con el contenido que les gusta, permite a los editores construir y monetizar grandes audiencias a través de la publicidad y las suscripciones, y proporciona a los anunciantes capacidades únicas para llegar y comprometer a los consumidores. Los reproductores de streaming Roku y los televisores fabricados por Roku están disponibles en los principales minoristas, y los modelos con licencia de Roku™ se venden en más de 15 países de todo el mundo. Roku también posee y opera The Roku Channel, el hogar del entretenimiento premium y gratuito; Howdy, un servicio de suscripción de bajo costo; y Frndly TV, un servicio de streaming en directo de televisión. Roku tiene su sede en San José, California, EE. UU.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones “prospectivas” basadas en nuestras creencias y suposiciones, así como en la información actualmente disponible para nosotros en la fecha de este comunicado. Las declaraciones prospectivas pueden implicar riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que nuestros resultados, desempeño o logros reales sean materialmente diferentes de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas. Estas afirmaciones incluyen, pero no se limitan a, las características, beneficios y alcance de Howdy y la plataforma Roku. Salvo lo que exige la ley, no asumimos la obligación de actualizar públicamente estas declaraciones prospectivas, ni de actualizar las razones por las que los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los anticipados en dichas declaraciones, incluso si en el futuro se dispone de nueva información. Los factores importantes que podrían hacer que nuestros resultados reales difieran de forma significativa se detallan de vez en cuando en los informes que Roku, Inc. presenta ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluyendo nuestro Informe Anual en el Formulario 10- y los informes trimestrales en el Formulario 10-Q. Las copias de los informes presentados ante la SEC se publican en la página web de Roku y están disponibles en Roku sin costo alguno.

Roku es una marca registrada, y Roku TV y Howdy son marcas de Roku, Inc. en EE. UU. y en otros países.