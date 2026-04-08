El evento más exclusivo de Baja: Conoce la agenda de Arte Culinaria en Montage Los Cabos

Staff/RG

A través de este evento, Montage Los Cabos invita a la comunidad local y a viajeros a descubrir este icónico resort, mientras viven una de las experiencias gastronómicas más relevantes de la temporada.

Hay momentos que definen una temporada, y del 22 al 25 de mayo, ese instante cobrará vida a orillas de la Bahía de Santa María. Montage Los Cabos, santuario Five-Star de Forbes, presenta Arte Culinaria, un festival que trasciende la gastronomía para consolidarse como un manifiesto de estilo de vida, arte y sofisticación absoluta.

Más que un destino, Montage Los Cabos se posiciona como un ecosistema de privilegio, donde durante tres días, el resort se transformará en una galería viva donde sus icónicas infinity pools, cabañas privadas y el acceso directo a una de las playas más codiciadas de la región servirán como escenario para encuentros de una escala excepcional.

El viernes 22 de mayo dará inicio con Welcome to Baja, una apertura festiva en un ambiente relajado y acogedor que reunirá a un destacado elenco internacional: Dominique Crenn, Julien

Royer, Jorge Vallejo, Daniela Soto-Innes, Manu Buffara, Richard Lee, así como los talentos de S.Pellegrino Young Chef Academy, Cristina Hanhausen y Erick Bautista.

El sábado 23 de mayo continuarán los encuentros de la alta cocina y coctelería de clase mundial:

Orígenes (Comida a 4 manos): Encuentro histórico entre Dominique Crenn y Julien Royer, ambos galardonados con 3 estrellas Michelin, quienes presentarán un menú de 5 tiempos en el restaurante Mezcal.

Cata Collage: Sesión íntima de vinos dirigida por Jesse Katz, reconocido como enólogo del año.

Raíces de México: Cena de gala a cargo de Jorge Vallejo y Daniela Soto-Innes. Con maridaje de Handshake Speakeasy, distinguido como el mejor bar del mundo.

Late Night Latin Grooves: Cierre de la jornada con DJ, vinilos y destilados mexicanos en un ambiente sofisticado y contemporáneo.

El domingo 24 de mayo, el festival alcanzará su punto culminante con una serie de experiencias exclusivas que darán paso a la clausura de Arte Culinaria.

Kaviari Caviar & Krug: Desayuno de lujo frente a la Bahía de Santa María con caviar, champagne y la guía de Julien Royer.

Escape to the Arch: Paseo exclusivo en un yate de lujo con Dominique Crenn y Daniela Soto-Innes, centrado en ceviches vibrantes y champagne.

A Sense of Place: Experiencia gastronómica enfocada en el producto local, liderada por Richard Lee y Manu Buffara, con maridaje de vinos de Aperture Cellars.

Spirit of México: Cata de tequilas premium y ediciones limitadas (algunas aún no lanzadas al mercado).

Ember & Sea: Gran cena de clausura a la orilla del mar. Todos los chefs cocinan a fuego abierto en estaciones individuales, acompañados por la coctelería de Tlecán (Top 3 de North America ‘s 50 Best Bars).

Afterglow: Fiesta final de despedida con los chefs e invitados.

Para asistir a Arte Culinaria, no es necesario ser huésped de Montage Los Cabos. El festival invita tanto a residentes de Los Cabos como a viajeros a descubrir el resort a través de sus experiencias, ofreciendo una oportunidad única para disfrutar de sus instalaciones y formar parte de la atmósfera más chic de la temporada.

Para adquirir boletos para estos eventos culinarios y obtener más información sobre Arte Culinaria en Montage Los Cabos, visita www.arteculinaria.com.mx o escribe a [email protected].

Para conocer más sobre Montage Los Cabos, visita www.montagehotels.com/loscabos y sigue en redes sociales a @montageloscabos.

Acerca de Montage Los Cabos:

Montage Los Cabos está ubicado dentro de la comunidad Twin Dolphin en el “Corredor Dorado” entre Cabo San Lucas y San José del Cabo, en el extremo sur de la Península de Baja California Sur en México. Situado en 39 acres frente al mar con vista a las aguas azules de la Bahía de Santa María, el resort ofrece espectaculares paisajes y acceso inmediato para nadar, bucear y practicar esnórquel en la región. Inaugurado en 2018, Montage Los Cabos cuenta con 122 amplias habitaciones y suites, además de 52 residencias amuebladas estilo resort que ofrecen una experiencia de vida interior-exterior. El resort incluye el exclusivo Spa Montage, múltiples opciones gastronómicas, canchas de tenis y áreas recreativas, dos albercas, el programa infantil distintivo de Montage, Paintbox, y 5,100 pies cuadrados de espacio interior para reuniones y eventos, así como varias áreas exteriores frente a la playa para eventos. Los huéspedes y residentes de Montage Los Cabos también tendrán acceso al campo de golf Fred Couples Signature. Para más información, sigue @montageloscabos o visita www.montagehotels.com/loscabos.

Acerca de Montage Hotels & Resorts:

Montage Hotels & Resorts es una compañía de gestión hotelera de ultra lujo fundada por Alan J. Fuerstman. Diseñada para atender a viajeros y propietarios exigentes y de alto poder adquisitivo, la compañía presenta una colección artística de hoteles, resorts y residencias distintivas.Cada propiedad Montage ofrece una elegancia confortable, un auténtico sentido de lugar y espíritu, hospitalidad impecable y experiencias memorables en gastronomía, spa y estilo de vida.El portafolio de hoteles, resorts y residencias incluye Montage Laguna Beach, Montage Deer Valley, Montage Kapalua Bay, Montage Palmetto Bluff, Montage Los Cabos, Montage Healdsburg y Montage Big Sky.Entre los próximos destinos se encuentran Montage Cay y Montage Punta Mita.Montage Hotels & Resorts es miembro de Preferred Hotels & Resorts. Para más información, sigue @montagehotels o visita www.montage.com.