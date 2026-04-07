Ataque deja un hombre muerto y otro lesionado en Tecamachalco

Desde Puebla

Hombre muerto y un lesionado dejó un ataque contra personas de una camioneta en Tecamachalco.

Sobre la carretera estatal Tecamachalco – Xochitlan Todos Santo tramo San Antonio – Xochimilco, antes de llegar a la comunidad Pino Suárez.

Fuentes oficiales confirmaron un ataque directo por ajuste de cuentas entre bandas rivales, que se disputan la plaza del robo de transporte de carga pesada.

Se desconoce identidad de las victimas.