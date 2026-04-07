Arrestan a ex luchador de WWE, Alberto del Río, en San Luis Potosí

DEBATE

La tranquilidad de San Luis Potosí se vio interrumpida este lunes cuando José Alberto Rodríguez Chucuan, conocido mundialmente como Alberto del Río “El Patrón”, fue puesto bajo custodia policial. El gladiador, figura histórica del pancracio mexicano y exmonarca de la WWE, se encuentra nuevamente en el centro de una controversia legal tras ser señalado por presuntas agresiones contra su pareja sentimental, un incidente que ha escalado rápidamente en plataformas digitales y medios de comunicación.

La detención se derivó de un operativo preventivo tras una llamada de auxilio que alertó a las corporaciones de seguridad estatales:

Ubicación: El arresto tuvo lugar en el exclusivo fraccionamiento Lomas del Tec, en la capital de San Luis Potosí.

Reporte de emergencia: Elementos de la Guardia Civil Estatal respondieron a una alerta del sistema C5 donde se denunciaba violencia familiar activa.

La víctima: La esposa del luchador fue quien solicitó el apoyo policial, señalando haber sido víctima de agresiones físicas y solicitando el resguardo de su integridad.

Estado del detenido: Tras su captura, circuló una imagen de “El Patrón” bajo custodia, vistiendo ropa deportiva (playera blanca y shorts negros), mientras era trasladado ante las autoridades competentes. Situación jurídica y antecedentes legales Las autoridades locales han iniciado la integración del expediente para determinar la situación legal del luchador. Este nuevo escándalo ensombrece una carrera deportiva que, aunque exitosa, ha lidiado con procesos judiciales similares en el pasado:

nvestigación activa: La fiscalía estatal trabaja en deslindar responsabilidades y evaluar el estado de salud de la denunciante para proceder con la imputación correspondiente.

Caso anterior (2020): Alberto del Río enfrentó acusaciones de agresión sexual y secuestro en Texas, Estados Unidos. Aunque esos cargos fueron desestimados en 2021 por falta de testimonios, el antecedente marca un patrón que impacta su imagen pública.

Legado familiar: Como hijo de Dos Caras y sobrino de Mil Máscaras, Alberto representa a una de las dinastías más respetadas de la lucha libre, prestigio que hoy se ve comprometido por este proceso penal en su tierra natal.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte del equipo legal del luchador. Se espera que en las próximas horas se defina si el atleta enfrentará el proceso en libertad o si se dictarán medidas cautelares para la protección de la presunta víctima.