¡Agotándose! Este es el precio oficial de los boletos para Chivas vs Puebla en el Estadio Akron

TELEDIARIO

La emoción del futbol mexicano continúa y uno de los partidos más esperados de la jornada 15 ya comienza a generar gran expectativa entre los aficionados.

El duelo entre Chivas y Puebla, programado para el próximo 18 de abril a las 19:00 horas en el Estadio Akron, ha provocado una fuerte demanda de boletos, los cuales ya comienzan a agotarse en varias zonas.

Precios oficiales y alta demanda marcan la venta para el duelo de la Jornada 15

El encuentro representa una oportunidad importante para el conjunto rojiblanco de mantenerse en la pelea dentro de la Liga MX, por lo que la respuesta de su afición no se ha hecho esperar.

Desde el anuncio oficial de la venta, miles de seguidores han buscado asegurar su lugar para apoyar al rebaño.

De acuerdo con la información oficial, los precios de los boletos varían dependiendo de la zona del estadio, manteniéndose en un rango accesible para distintos sectores del público. Las localidades disponibles son:

Lateral Superior Oriente: $496.00

Lateral Superior Poniente: $496.00

Cabecera Superior Norte: $425.00

Cabecera Superior Sur: $425.00

Estas zonas corresponden a las áreas superiores del inmueble, que suelen ser de las más solicitadas por su relación entre costo y visibilidad del partido. Sin embargo, debido a la alta demanda, aficionados han reportado que varias secciones ya presentan disponibilidad limitada.

El partido ante Puebla no solo es clave en lo deportivo, sino también en lo anímico para Chivas, que buscará hacer valer su localía en uno de los estadios con mejor ambiente del futbol mexicano.

La cercanía del cierre de la fase regular aumenta la importancia de cada punto, lo que también influye en el interés de los seguidores.

Autoridades del club recomiendan adquirir los boletos únicamente a través de canales oficiales para evitar fraudes, además de anticipar su compra ante el ritmo acelerado de ventas.

Todo apunta a que el Estadio Akron registrará una gran entrada para este compromiso, consolidando una vez más el respaldo de la afición rojiblanca en momentos clave del torneo.