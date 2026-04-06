Gobernador Armenta Mier encabezó supervisión tierra-aire del operativo exitoso de seguridad en Semana Santa

Staff/RG

– En coordinación se desplegaron 4 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN).

– “Trabajamos por tu seguridad”: Alejandro Armenta Mier.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- De manera personal, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, supervisó el operativo de seguridad, y las tareas coordinadas tierra-aire, durante las celebraciones religiosas de Semana Santa, como la Procesión de Viernes Santo, una de las más grandes de Latinoamérica. El operativo permitió que las y los visitantes disfrutaran su estancia con tranquilidad y en un ambiente de paz.

Armenta Mier enfatizó en que lo que hace la administración estatal es optimizar al máximo los recursos económicos y tecnológicos con los que se cuenta, para la seguridad de las y los poblanos. “Este operativo empezó antes del primer año de gobierno, trabajamos por tu tranquilidad”, reafirmó.

Con el objetivo de salvaguardar a las familias poblanas y al turismo durante esta temporada vacacional, el Gobierno del Estado reforzó las acciones de vigilancia mediante operativos terrestres y aéreos, con apoyo de helicópteros, drones y unidades de patrullaje en la capital y su zona conurbada, los cuales forman parte del operativo “Puebla Segura”, iniciado el pasado 11 de diciembre.

Como resultado de estas tareas coordinadas, turistas, visitantes y familias locales, participaron en un ambiente de tranquilidad durante las festividades de corte religioso. Asimismo, en balnearios y sitios de esparcimiento, se contó con operativos que permanecieron hasta el cierre de los espacios en todo el estado.

El binomio tierra-aire, protegió a la población en el periodo vacacional con la participación de más de 4 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN) y corporaciones municipales.

En Puebla existe una permanente coordinación con las Fuerzas Armadas y el gobierno federal, por lo que la administración estatal fortalece las condiciones de tranquilidad y cuidado, como lo marca la Estrategia Nacional de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch.

De lo anterior, se desprende que en Puebla las acciones contra el robo al autotransporte disminuyeron; los eventos pasaron de 7 mil 978 en 2024 a 6 mil 263 en 2025, una reducción de 21.49 por ciento; además, para marzo de 2026 se reportan 268 eventos, con una caída de 86.69 por ciento frente a 2025, según cifras citadas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En la comparativa específica para Puebla, el robo a transportistas bajó de 2 mil 204 carpetas en 2024 a 1 mil 609 en 2025, es decir, una reducción de 26.99 por ciento. Además, en 2026, de enero a marzo, los registros muestran descensos de 17.73 por ciento en enero, 29.68 por ciento en febrero y 58.33 por ciento en marzo, respecto de los mismos meses de 2025.

Con estas acciones, la administración estatal de Alejandro Armenta Mier, en permanente coordinación el Gobierno de México trabaja por la tranquilidad de las y los poblanos.