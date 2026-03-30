Kimi Antonelli manda en la F1: así queda el Mundial de Pilotos tras el GP de Japón

DEBATE

El Gran Premio de Japón sacudió por completo el Mundial de Pilotos de la Fórmula 1 2026. Con su victoria en Suzuka, Andrea Kimi Antonelli no solo hizo historia como el líder más joven de todos los tiempos, sino que también tomó el control del campeonato con autoridad tras un inicio de temporada espectacular.

El piloto italiano de Mercedes suma 72 puntos y encabeza la clasificación, superando a su propio compañero de equipo, George Russell, quien se quedó con 63 unidades tras finalizar cuarto en territorio japonés. La escudería alemana domina claramente en esta nueva era, consolidándose como el rival a vencer.

En la tercera posición aparece Charles Leclerc con 49 puntos, luego de subir al podio en Suzuka, mientras que su compañero en Ferrari, Lewis Hamilton, ocupa el cuarto sitio con 41 unidades. Ambos mantienen a la escudería italiana en la pelea, aunque todavía por detrás del ritmo impuesto por Mercedes.

McLaren también se mantiene competitivo, con Lando Norris en la quinta posición con 25 puntos y Oscar Piastri en el sexto lugar con 21, este último tras finalizar segundo en Japón. La escudería británica confirmó su recuperación, aunque aún necesita mayor regularidad para aspirar al liderato.

Una de las grandes sorpresas del campeonato es Oliver Bearman, quien pese a su accidente en Suzuka se mantiene séptimo con 17 puntos, seguido de Pierre Gasly con 15. En contraste, el vigente campeón Max Verstappen vive un arranque complicado y apenas suma 12 unidades, colocándose en la novena posición tras terminar octavo en Japón.

Más atrás aparecen nombres como Liam Lawson con 10 puntos, así como jóvenes talentos como Arvid Lindblad e Isack Hadjar, ambos con 4 unidades. En tanto, Gabriel Bortoleto, Carlos Sainz, Esteban Ocon y Franco Colapinto también ya lograron sumar en este arranque de campaña.

En el fondo de la tabla destaca la situación de varios pilotos que aún no han conseguido puntos, entre ellos el mexicano Sergio “Checo” Pérez, quien ocupa la posición 20 del campeonato con Cadillac. A pesar de haber terminado todas sus carreras, el tapatío no ha logrado meterse en la zona de unidades.

El GP de Japón fue clave para definir esta clasificación. La victoria de Antonelli, sumada al podio de Piastri y Leclerc, así como el resultado discreto de varios contendientes, provocó movimientos importantes en la tabla. Además, el accidente de Oliver Bearman y la intervención del coche de seguridad marcaron el desarrollo de la carrera.

Así marcha el Mundial de Pilotos tras el GP de Japón:

Kimi Antonelli (Mercedes) – 72 puntos George Russell (Mercedes) – 63 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 49 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 41 puntos Lando Norris (McLaren) – 25 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 21 puntos Oliver Bearman (Haas) – 17 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 15 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 12 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 10 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 4 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos Carlos Sainz (Williams) – 2 puntos Esteban Ocon (Haas) – 1 punto Franco Colapinto (Alpine) – 1 punto Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos Alexander Albon (Williams) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Con este panorama, la Fórmula 1 entrará en una pausa antes de reanudarse en Miami, donde comenzará un nuevo capítulo en la lucha por el campeonato, con Antonelli como el hombre a vencer.