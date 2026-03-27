Hay tiempo para mejorar la ciudad: Pepe Chedraui

María Tenahua

Tras las críticas del gobernador Alejandro Armenta Mier sobre el estado en que se encuentra la ciudad de Puebla, el presidente municipal, Pepe Chedraui, admitió que siempre hay tiempo para mejorar.

Hace unos días, el mandatario poblano señaló que hay presidentes municipales que no mejoran las vialidades, sobretodo en la capital poblana, donde las calles cargan numerosos baches.

Ante esto, refirió que en abril se realizarán diferentes obras de pavimentación de calles, debido a que en abril se contará con una máquina especial.

Es importante recordar que hace unas semanas el subsecretario municipal de Infraestructura, Edgar Dávila Ramos, informó que ya se emitió la licitación para el tren, nombre de la maquinaria.