El año entrante PT competirá solo en los municipios y en alianza con Morena para diputaciones: José Luis Figueroa

Jorge Barrientos

El diputado local del Partido del Trabajo (PT), José Luis Figueroa, informó que su partido perfila una estrategia electoral diferenciada de cara a los comicios de 2027 en Puebla.

Contempla competir en solitario por las presidencias municipales, mientras que en las diputaciones federales y locales se mantendría la coalición con Morena.

En entrevista, el legislador por el distrito 20 señaló que el PT cuenta con perfiles competitivos que le permitirían contender sin necesidad de alianzas en el ámbito municipal.

Prevén postular candidatos propios por diversos ayuntamientos.

“En el tema local, en los municipios concretamente el partido puede ir solo, no es necesaria la coalición… hay perfiles que garantizan ganar las elecciones”, afirmó.

José Luis Figueroa indicó que, bajo este esquema, será común ver a candidatos del PT de manera independiente en las boletas para las presidencias municipales, lo que representaría una estrategia distinta a la de procesos electorales anteriores.

No obstante, aclaró que en el plano legislativo el escenario será diferente. Para las diputaciones federales y locales, el Partido del Trabajo contempla mantener la alianza con Morena, sujeta a los acuerdos políticos que se definan conforme avance el proceso electoral.

Asimismo, destacó que la dirigencia estatal del partido, encabezada por Liz Sánchez, ya trabaja en la definición de los mecanismos de selección de candidaturas, así como en el análisis de los municipios donde competirán solos y aquellos donde podrían concretarse alianzas.

Finalmente, el diputado rechazó fracturas al interior de la coalición, pese a diferencias recientes como la postura del PT frente al denominado “Plan B” de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Congreso.