EU entrega a Irán plan de 15 puntos para acordar cese el fuego por un mes

LA JORNADA

Jerusalen. Washington entregó a Irán un plan de 15 puntos para acordar un cese al fuego de un mes de duración, informó esta noche el canal 12 de Israel.

De acuerdo con fuentes familiarizadas con el asunto, citadas en el informe, Jared Kushner y Steve Witkoff, asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promoverán un plan para establecer una pausa inmediata en las hostilidades y aprovecharán un plazo de 30 días para concretar un acuerdo de 15 puntos.

Según informes, el plan exige que Irán desmantele sus capacidades nucleares, cese todo enriquecimiento de uranio y asuma el compromiso permanente de nunca buscar el desarrollo de armas nucleares.

Además, se exigirá a Teherán que deje de financiar y proporcionar armas a los grupos aliados en la región y que garantice que el estrecho de Ormuz se mantenga como una vía navegable internacional abierta.

El plan también exige que Irán limite su producción de misiles y restrinja su uso futuro estrictamente a la autodefensa.

A cambio, Washington ofrecerá un completo alivio de las sanciones; asistencia en el desarrollo de un proyecto de energía nuclear civil en Bushehr, en el sur de Irán, sede de la central nuclear de Bushehr, y la eliminación de la amenaza del mecanismo de restablecimiento automático (snapback) que permite restablecer las sanciones previamente impuestas por la ONU contra Irán.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, un ferviente opositor a cualquier acuerdo con Irán, no ha hecho ningún comentario oficial.

Netanyahu advirtió el lunes sobre alcanzar un acuerdo diplomático con Irán y afirmó que no se debe confiar en el “régimen actual” iraní.

El acontecimiento ocurre en medio de las elevadas tensiones regionales luego de que Estados Unidos e Israel comenzaron sus ataques conjuntos contra Irán el 28 de febrero, a los que Irán y sus aliados regionales han respondido con ataques contra intereses israelíes y estadounidenses en todo Medio Oriente.