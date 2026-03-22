Traducen a 67 lenguas la Cartilla de los Derechos de las Mujeres

Excélsior

La Cartilla de los Derechos de las Mujeres fue traducida a 67 lenguas originarias del país, con lo que se podrá difundir a todas las comunidades del país, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum desde Tehuantepec, Oaxaca.

La traducción fue realizada por mujeres pertenecientes a los pueblos originarios y con ello contribuyen a la preservación de las lenguas originarias en México, destacó la titular del Ejecutivo.

Ya se tradujo, ahora ¿qué hay que hacer? Pues hay que difundirlo en todos los pueblos y comunidades.

Que las mujeres y los hombres sepamos que las mujeres tenemos derechos, que las mujeres no queremos ser más, pero nunca más queremos ser menos en nuestro país”, expuso Sheinbaum.

Reivindicar el papel de las mujeres

Tras completar la traducción de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres a 67 lenguas indígenas, el documento será grabado en las mismas lenguas para ser difundidos a través de los sistemas de discusión del estado mexicano y de las radios comunitarias, planteó Sheinbaum.

La titular del Ejecutivo recalcó que su gobierno busca reivindicar el papel de las mujeres de pueblos originarios como traductoras y conservadoras de las culturas ancestrales.

Que no solo sea la cartilla, y ahora hablada porque hay que ponerle en todas las radios comunitarias y que también no solo sea escrita sino también que se pueda escuchar lo que son los derechos de las mujeres que sea esta la nueva tarea”, insistió Sheinbaum.

La presidenta informó que por la mañana visitó la Refinería de Salina Cruz para supervisar la construcción de una planta coquizadora.