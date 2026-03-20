Ariadna Ayala invita al Festival Infantil “Mijtotil Ilhuitl Konemej” en Atlixco

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La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, invitó a la ciudadanía a asistir este domingo 22 de marzo al Mijtotil Ilhuitl Konemej, Festival de las Niñas y Niños Danzantes, una tradición rescatada por esta administración que celebra la primavera y el arraigo cultural del municipio.

El festival busca promover las danzas desde la mirada de la niñez, fortaleciendo la identidad y preservación de las tradiciones entre las nuevas generaciones.

Además, durante el fin de semana se realizarán diversas actividades en Atlixco:

• Equinoccio de primavera en el Cerro de San Miguel el 21 de marzo a las 7:00 hrs

• Muestra de cocineras tradicionales — fines de semana hasta el 5 de abril, de 10:00 a 17:00 hrs

• Obra teatral Mazatzin el sábado 21 a las 18:30 hrs

Con esta agenda, la presidenta Ariadna Ayala reafirma su compromiso con la cultura y la preservación del patrimonio de Atlixco.