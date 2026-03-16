¿Cuántos muertos más, presidente López Angulo?

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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¿Cuántos muertos más necesita el presidente de Huauchinango, Rogelio López Angulo, para que comience a tomar en serio el área de Protección Civil y quite al experto en voleibol, después de que –por segunda vez en cuatro años- la Feria de las Flores dejó un muerto en presunto accidente?: Feria de Huauchinango deja un muerto tras caída

En 2023, durante la inauguración del evento, un miembro de los voladores murió al caer del palo volador mientras realizaba su actuación. La semana pasada, un hombre perdió la vida al caer de un juego mecánico:Video desde Puebla: Muere joven voladora de Papantla, de 19 años de edad, en la feria de Huauchinango

Según datos extraoficiales, el accidente se debió a una falla mecánica: Los ocupantes del juego permanecieron suspendidos por más de cinco minutos sin que se reestableciera su funcionamiento, lo que provocó angustia entre ellos y preocupación entre familiares y asistentes.

Se han planteado interrogantes sobre si se siguieron los protocolos correspondientes para prevenir fallas y garantizar el buen funcionamiento de los juegos mecánicos de alto riesgo. Además, la voz populi señala que días antes una mujer había sufrido un accidente por el mal funcionamiento de los mismos juegos, sin que elementos de Protección Civil tomaran medidas preventivas.

LAS PELIGROSAS Y MORTALES CELEBRACIONES PÚBLICAS DE HUAUCHINANGO

Mi compañero Abelardo Domínguez buscó entrevistar al director de Protección Civil municipal Rafael Rodríguez Guevara, que se negó, tampoco lo hizo el representante del estado, Ángel García Mendoza. En Huauchinango, la gente cuestiona por qué su presidente municipal insiste en tener a este personaje en un área, que debería ser prioritaria, pese a que ni de lejos cuenta con el perfil profesional y académico necesario: Experto en voleibol y softbol, el sedicente director de Protección Civil en Huauchinango

Por su parte, la empresa concesionaria de los juegos mecánicos justifica contar con una póliza de seguro para estos casos, mientras que el ayuntamiento ni siquiera ha garantizado a los familiares del fallecido su apoyo, para garantizar que el seguro cubra todos los gastos de la víctima: ¡El colmo!: Sigue en uso el juego de la feria de Huauchinango del que cayó y murió un joven

López Angulo y su protegido, Rafael Rodríguez Guevara, deberían responder ante diversas instancias, incluida la propia Fiscalía General del estado (FGE), por permitir que la tradicional Feria de las Flores se haya vuelto un festejo peligroso y, a veces, hasta mortal, como sucedió en febrero del 2024, cuando dos hombres terminaron con severas lesiones al subirse al juego “Brinca Montes”, que pusieron a funcionar ANTES DE REVISARLO:¡Pudo ser peor!: Falla juego mecánico en la feria de Huauchinango y deja 2 heridos

La de las Flores no es la única celebración pública con saldo rojo en el gobierno de Huauchinango, ya que a inicios del mes pasado una explosión en la llamada “Feria de los Tamales” de Cuacuila dejó al menos diez heridos: Diez heridos por explosión en la Feria del Tamal de Cuacuila, en Huauchinango

NUEVO MERCADO MUNICIPAL, TODAVÍA SIN FUNCIONAR

Al momento de escribir estas líneas, 10 de marzo, sigue sin funcionar el nuevo mercado municipal, que supuestamente empezaría a trabajar el 14 de febrero después de un atraso de años en su construcción, pero que todavía no lo abre el ayuntamiento, pese a la desesperación de pequeños comerciantes: Locatarios del mercado de Huauchinango, contra el alcalde Rogelio López por atraso en obra

Inicialmente, se les informó que se trasladarían antes del 14 de febrero para iniciar ventas en el nuevo mercado, pero por distintos criterios de la autoridad municipal el traslado y la apertura se pospusieron para los primeros días de marzo. Sin embargo, hasta la fecha, los pequeños comerciantes —que ya realizaron gastos considerables para trasladar sus pertenencias y productos— no han podido comenzar a trabajar y las autoridades y el comité no han resuelto la situación.

Además, no tienen la posibilidad de regresar al mercado 5 de Mayo, aunque estarían dispuestos a asumir nuevos gastos, se les impide el acceso, porque el espacio se destinará a aulas móviles para albergar a alumnos de escuelas dañadas por las lluvias de octubre de 2025: La interminable ¡y hasta peligrosa construcción del mercado de Huauchinango!

INCOMPETENCIA GENERALIZADA

La administración de López Angulo afecta gravemente la economía de los comerciantes, quienes ya no ven salida. Por ello, piden la intervención del gobierno del estado, que ponga orden en la operación del nuevo mercado municipal; de no obtener respuesta, advierten que realizarán manifestaciones para exigir que las autoridades actúen y el recinto comience a funcionar.

Lo peor es que, al parecer, el motivo del atraso en la apertura de dicho centro de abasto popular sería uno grave: La mala construcción en los ductos, en válvulas de gas, ninguna gasera querría surtirles ante la gran posibilidad de una explosión o accidente.

Ni hablar, habla que reconocerle al presidente de Huauchinango al menos una “cualidad”: La consistencia, la de extender su ineptitud, incapacidad y valemadrismo a la gran mayoría de áreas de su desgobierno, como lo demuestran los ejemplos citados en este texto.