Presentamos una radiografía de la impunidad en México

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Con una cifra oculta del 93%, un Índice de Impunidad Penal Institucional promedio del 89.4% y un rezago que se duplicó en cinco años, México enfrenta una crisis de impunidad cuyas raíces son estructurales e institucionales.

¿Cómo se explica este fenómeno? ¿En qué pueden mejorar las instituciones? Presentamos Radiografía de la Impunidad en México, un estudio de México Evalúa que analiza de manera sistemática las entradas, avances y salidas del sistema de justicia penal (SJP) mexicano durante el periodo 2019–2024.

Además, conversaremos con magistrados, fiscales, académicos y otras autoridades sobre la importancia de los datos y la información pública, así como los desafíos en la operación de las instituciones ante la reforma judicial.