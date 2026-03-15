Que ahora sí: Dicen que el mercado de Huauchinango se abrirá este miércoles

Abelardo Domínguez

Autoridades confirmaron la apertura del nuevo mercado de Huauchinango un mes después de la fecha establecida en un inicio, ya que se esperaba que el pasado 14 de febrero los consumidores locales pudieran ingresar a este recinto.

El atraso generó enojo a comerciantes ante la falta de avance en las adecuaciones, que cada comerciante deberá realizar a sus locales, así como la supervisión en la instalación de gas para cada cocina,donde siempre fue este problema: Malas conexiones de gas en las cocinas por la constructora, que puso en peligro la vida de miles de personas que acuden al mercado y sus alrededores.

La administración del mercado municipal CONFIRMÓ que este miércoles 18 de marzo se abrirán todas las puertas a partir de las 7 de la mañana.

La economía de los pequeños y medianos comerciantes – por un lapso de dos años- permaneció a flote en espacios rentados o prestados, para ofrecer sus productos o servicios.

Se espera que las válvulas cambiadas ahora si funcionen y no puedan ocasionar alguna tragedia, como en otros estados