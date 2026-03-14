En México gobierna el pueblo, pero también gobernamos las mujeres: Claudia Sheinbaum

Excelsior

La presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que en México manda el pueblo, luego de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump declaró este viernes “nos guste o no, los cárteles dirigen México’”.

“¿Quién gobierna México? Porque luego andan diciendo que otros gobiernan México ¿No? En México gobierna el pueblo, pero también gobernamos las mujeres”, remarcó.

Al inaugurar el Centro Libre de Mujeres en Ixtlán del Río, Nayarit, la Mandataria federal enfatizó que su llegada a la Presidencia representa la responsabilidad de continuar con el proyecto de la Transformación y demostrar que las mujeres pueden gobernar.

“Representamos un proyecto de nación. Llegar después del presidente Andrés Manuel López Obrador para darle continuidad es una enorme responsabilidad. La honestidad da resultados, el amor al pueblo da resultados y trabajar con la gente da resultados”, declaró.

La jefa del Ejecutivo señaló que los migrantes mexicanos en Estados Unidos siempre están al pendiente de sus familias en México, y resaltó su solidaridad.

En el evento, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, expresó su respaldo a Claudia Sheinbaum.

“Nosotros defenderemos a la presidenta cueste lo que cueste”, manifestó.

Ante el contexto de tensiones que hay en el mundo por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, el gobernador expresó que hay “países con gran poderío militar”, México cuenta con la defensa de su dignidad y su soberanía.