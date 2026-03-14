Estadio Akron se renueva de cara al Mundial 2026; así lucen las bancas

Excelsior

El Estadio Akron mostró una remodelación más de cara al Mundial 2026, luciendo unas nuevas bancas para el Cuerpo Técnico y jugadores que esperan su ingreso al terreno de juego; 17 lugares disponibles para cada uno de los equipos.

A 89 días de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Estadio Akron de Guadalajara mostró una nueva zona de bancas, misma que fue modificada y cumple con cada una de las características que exige FIFA para el certamen a disputarse el siguiente verano.

Luciendo un acrílico que protege a los integrantes de cada uno de los equipos de lluvia u objetos provenientes desde la tribuna, las nuevas bancas cuentan con asientos lisos acolchonados, sin ningún tipo de logo de Chivas ni de la Selección Mexicana.

Además, cada una de las bancas cuentan con 17 asientos de la misma calidad, mismos que podrá estar utilizando los Cuerpos Técnicos y jugadores.

Cabe señalar que las bancas serán rotuladas con los colores del Mundial 2026 y personalizadas con el nombre y bandera de los países que las integren en cada uno de los partidos que se disputen en el Estadio Akron, detalle que sucederá en cada uno de los recintos y compromisos que se jueguen durante la Copa del Mundo.

Las bancas de los árbitros, y la cabina del VAR que se encuentra a un costado, también sufrieron adecuaciones, cumpliendo con los estatutos de FIFA de cara al certamen que acaparará los reflectores del mundo entero.

Partidos del Mundial 2026 en Guadalajara

El Estadio Akron recibirá 6 partidos del Mundial 2026 (2 de Repechaje), estos son los compromisos y fechas en que se jugará cada uno de ellos:

Nueva Caledonia Vs Jamaica / jueves 26 de marzo.

Congo Vs ganador de Nueva Caledonia-Jamaica / martes 31 de marzo.

Corea del Sur Vs Playoff D UEFA / jueves 11 de junio.

México Vs Corea del Sur / jueves 18 de junio.

Colombia Vs Repechaje FIFA / martes 23 de junio.

Uruguay Vs España / viernes 26 de junio.