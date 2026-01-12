El Imperio Azcárraga. 3er capítulo del América

EN LÍNEA DEPORTIVA

Pepe Hanan

Construir un IMPERIO es una encomienda bastante difícil y complicada, pero MANTENERLO es todavía mucho más complicado.

Televisa ha superado ya la prueba del arribo hasta la 3.ª generación y están consolidando su estructura para pasar a su 4.ª generación; la estadística dice que entre el 4% y el 6% de las empresas solo logran llegar a ella.

De Azcárraga Vidaurreta a Milmo y a Jean han pasado muchas altas y bajas; los tres han tenido crisis que han parecido que los van a derrocar del control absoluto de la empresa o que, inclusive, podría haber caído en manos de otros inversionistas, pero nada de eso ha sucedido. Cada etapa ha sido difícil de acuerdo con sus circunstancias, pero ninguna tan difícil como la de Azcárraga Jean, quien solo heredó el 10.5 % de la posición accionaria de la misma, pero con la ayuda, trabajo y sapiencia de Bernardo Gómez, Alfonso de Angoitia y José Bastón (esposo de Eva Longoria, inversionista del Necaxa). Ellos han sido sus más poderosos y eficientes aliados en la lucha por mantener en pie el Imperio Televisa y al América, y su influencia ni se diga, y consolidar y crecer su posición accionaria hasta el 51 % en la mayor parte del tiempo.

Comento todo lo anterior porque no hay que perder de vista a la dupla Bernardo Gómez–De Angoitia, porque ya tienen preparada una serie de acciones que van a provocar cambios y cismos en el reacomodo de fuerzas en el control del fútbol mexicano después del Mundial 2026.

Situaciones que les iré comentando poco a poco conforme se acerquen los tiempos.

En la próxima entrega les explicaré la verdadera estrategia del por qué de la unión de Ollamani y General Atlantic en la nueva empresa operadora creada por ellos, denominada “Grupo Águilas” y los cambios que vienen en la Federación Mexicana de Fútbol.

La evolución de la especie.

Del León, al Tigre y al Águila.

Quítate tú, para ponerme yo.

La lucha de poderes al interior de los clubes profesionales de la Liga MX está a todo lo que da, no hay tregua, no hay momento en el que no se cuestione los resultados y las formas de los directores técnicos.

Esto a colación de lo que está sucediendo con los dos Directores Técnicos que estarán dirigiendo este semestre en la ciudad de Puebla.

Albert Espigares y Nicolas Larcamón con Puebla y Cruz Azul respectivamente.

La máquina cementera es cuestionada por la forma en la que Larcamón movió sus fichas al interior del vestidor azul al deshacerse de los líderes que movían los designios internos de quien sí y de quien no debería alinear en el equipo cementero, sería ridículo pensar que cualquier técnico va a llegar a un equipo de futbol para que las alineaciones se las manejen los mismos jugadores.

Larcamón tendrá que demostrar que, con los movimientos realizados, tiene ahora el control del vestidor y se debe reflejar en la inmediatez de los resultados.

Los que conocemos la forma de trabajar de Larcamón sabemos que juega mucho con la armonía al interior del vestidor, por lo tanto, si él logra hacer oídos sordos a las críticas del ex técnico Vicente Sánchez -quien la verdad se ve mal realizando publicaciones que más bien parecen de ardido y no de un afán por construir-, sin embargo valdría la pena recordarte al Charrúa que Larcamón no se ofreció a

Cruz Azul, que fue la misma directiva de la máquina quien fue por él e incluso pagaron tres millones de dólares al Necaxa por hacerse de sus servicios, argumentando que a Cruz Azul no lo dirigía Vicente Sánchez, sino Nacho Rivero y algunos otros jugadores líderes en el vestidor y que los resultados obtenidos en la cancha no eran resultado de la dirigencia de Sánchez, al menos eso decían los directivos

cementeros en su momento.

En cuanto a Espigares en el Puebla, el mismo tenor, la franja es un equipo al que supuestamente nadie quiere dirigir debido al poco presupuesto con el que cuenta, sin embargo, cada que pierde un partido las críticas se dejan venir aún y cuando todos sabemos las limitantes que esta escuadra padece.

La actuación de Puebla en Guadalajara frente al Atlas, a mi parecer fue buena, pues se mostró con un equipo mejor trabajado, tomando el control del partido e incluso siendo mucho más peligroso durante el trámite del encuentro, sin embargo, con un grandísimo pendiente, el cual, viene siendo la constante, que no es otra que la falta de gol y con lo que se tiene que trabajar a fondo si es que se quiere intentar competir frente a equipos con mejor pegada.

Espigares tiene todo en contra, la animadversión de un sector de la prensa, las dudas que genera el ser debutante en el máximo circuito, el saber que viene de la cultura de la formación de jóvenes en equipos como Santos, Atlas y Puebla y no precisamente de haber sido auxiliar de algún DT exitoso, etc.

Por lo tanto, con base en el trabajo y rodeado de gente como el ‘Pity’ Altamirano, tendrán que ver la manera de sacar el barco a flote a la brevedad, pues de no lograrlo vendrá alguien más a decir ‘Quítate tú, para ponerme yo’. Se viene actividad potente en el Estadio Cuauhtémoc esta semana.

El martes, Puebla estará recibiendo al Mazatlán, al que debe derrotar sí o sí.

El miércoles, Cruz Azul recibe al Atlas y al parecer el viernes o sábado se estarían enfrentando los nuevos vecinos Cruz Azul vs Puebla, con lo cual, por las circunstancias actuales, será un partido de alto voltaje.

Nosotros como siempre seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

