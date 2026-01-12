Detienen a 6 por portación ilegal de armas en Atlixco

Desde Puebla

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco informó que elementos de la Policía Municipal detuvieron a seis personas por la probable portación ilegal de un arma de fuego, tras atender un reporte de alteración al orden público en la colonia El Encanto del Cerril.

Tras el señalamiento de vecinos sobre un vehículo en el que viajaban seis personas, una presuntamente armada, elementos de la Policía Municipal iniciaron la persecución correspondiente y al efectuar una inspección preventiva, localizaron y aseguraron al interior de la unidad un arma de fuego de fabricación artesanal y un cartucho útil.

Al no acreditar la portación legal, los involucrados fueron detenidos, informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien determinará su situación jurídica.