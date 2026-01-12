Rubio habla con De la Fuente, pide desmantelar redes narcoterroristas de México

EL HERALDO DE MÉXICO

El Secretario de Estado pidió detener el tráfico de fentanilo y armas en el país

El jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio habló este domingo 11 de enero con su homólogo el canciller Juan Ramón de La Fuente en relación a temas de seguridad como parte de la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

A través de una tarjeta informativa el jefe del Departamento hablo de la necesidad de tener acciones concretas para “desmantelar las violentas redes narcoterroristas de México y detener el tráfico de fentanilo y armas”, se lee en el mensaje.

El secretario resaltó el compromiso de su país con la lucha en contra del llamado “narcoterrorismo”, por lo que pidió emular esfuerzos:

“(…) enfatizó la necesidad de obtener resultados tangibles para proteger a nuestro país y al hemisferio”, sostiene.

Así mismo, el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente compartió en las cuentas oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores que se llevó a cabo la conversación vía telefónica tras una instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quien pidió el seguimiento en el Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley.

“bajo los principios de respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación”, añadió.