Analizan trasladar desechos de Huehuetla a Teziutlán

Erika Méndez

El gobierno de Puebla analiza trasladar los desechos del municipio de Huehuetla a Teziutlán tras clausura del relleno sanitario.

En conferencia de prensa, el titular de la secretaría de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, dijo que el traslado sería de manera temporal y buscarían las autorizaciones correspondientes.

Destacó que en Huehuetla depositaban sus residuos 10 municipios, que quedaron sin destino por el cierre definitivo.

También deberán realizar una serie de trabajos técnicos y ambientales.