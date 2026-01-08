Hacen campaña para reutilizar muñecos de la rosca de reyes

– _El OOSL invita a reciclar estas figuras, al igual que las taparroscas de las botellas de plástico para darles un segundo uso_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 08 de enero de 2026.- Con el fin de contribuir al cuidado del medio ambiente, el Gobierno de la Ciudad, que encabeza el alcalde, Pepe Chedraui, a través del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) puso en marcha una campaña especial de recolección de muñecos de Rosca para evitar sean desechados y terminen en la basura, transformando esta tradición en un acto solidario y responsable.

Se hace un llamado a la ciudadanía para darles una segunda vida al reciclarlos correctamente. La campaña dió inicio el día 6 de enero en un horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y hasta el sábado 10 de enero, con atención hasta las 2:00 de la tarde.

Estas figuras pueden ser recicladas, al igual que las taparroscas de las botellas de plástico, las cuales pueden llevarse a las direcciones del Organismo, ubicadas en Blvd. Valsequillo 237, San Baltazar Campeche (junto a Bomberos Valsequillo) y Calle 27 Ote. 1, El Carmen, 72530, donde serán concentrados para su donación al Banco de Tapitas A.C.

Gracias a esta donación, el material recolectado será reutilizado para la elaboración de cubetas, recogedores, escobas y jícaras, promoviendo el reciclaje y apoyando a una causa social que beneficia a niñas y niños con cáncer.