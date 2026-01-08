Inseguridad Slider Principal

Cuentahabiente baleado y asaltado por tres hombres en el fraccionamiento Villa Encantada

By Redaccion1 / 8 enero, 2026

Desde Puebla

Los sujetos le dispararon en una mano, para despojarlo de dos maletas en que llevaba aproximadamente 150 mil pesos, que había retirado de una sucursal BanBajío.

Llegaron elementos de la secretaría de Seguridad Ciudadana, para tomar conocimiento del atraco.

El herido fue atendido y trasladado a un hospital.

