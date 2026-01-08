Cuentahabiente baleado y asaltado por tres hombres en el fraccionamiento Villa Encantada

Desde Puebla
Los sujetos le dispararon en una mano, para despojarlo de dos maletas en que llevaba aproximadamente 150 mil pesos, que había retirado de una sucursal BanBajío.
Llegaron elementos de la secretaría de Seguridad Ciudadana, para tomar conocimiento del atraco.
El herido fue atendido y trasladado a un hospital.
You may also like
-
Idamis Pastor cayó de sorpresa en Casa de Justicia Huauchinango
-
No habrá pacto de civilidad en el Congreso de Puebla ante las elecciones: Pavel Gaspar
-
Reportan peligroso incendio en Amozoc
-
65% de avance en el puente entre los Ángeles y San Baltazar Tetela, reportó Armenta
-
Incendio forestal afecta 10 has en Chilchotla