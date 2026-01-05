Inician campaña de reciclaje de árboles de navidad

Desde Puebla

_Puebla, Pue a 05 de Enero de 2016_.- El parque Africam Safari y el Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal, Pepe Chedraui, pusieron en marcha la Campaña Verde Navidad 2025, a través del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), con el objetivo de fomentar el reciclaje de árboles naturales de Navidad y fortalecer el cuidado del medio ambiente.

La campaña se desarrollará del 6 de enero al 15 de febrero de 2026, periodo en el que la ciudadanía podrá llevar sus árboles a los centros de acopio autorizados. El material recolectado será procesado para la elaboración de composta y otros insumos ecológicos, los cuales serán utilizados en acciones de reforestación y mantenimiento de áreas verdes en la ciudad.

_Centros de acopio habilitados_

* *Parque Africam*

Horario: Lunes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas

Ubicación: Carretera al Oasis No. 17302 Int. 22, Col. Africam, Puebla

* *Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL.)*

Horario:

• Lunes a viernes, de 08:00 a 17:00 horas

• Sábados y domingos, de 08:00 a 13:00 horas

Ubicación: Blvd. Valsequillo 237, San Baltazar Campeche (junto a Bomberos Valsequillo)

* *Parque Arboterra*

Horario: Lunes a miércoles, de 10:00 a 17:00 horas

Ubicación: Interior del Parque Ecológico, 35 Oriente 2403, Col. Santa Mónica

(Acceso por la 35 Oriente)

* *Parque Centenario Laguna de Chapulco*

Horario: Lunes a domingo, de 08:00 a 18:00 horas

Ubicación: Anillo Periférico Ecológico LBA19, San Francisco Totimehuacan

* *Parque Benito Juárez*

Horario: Lunes a domingo, de 08:00 a 18:00 horas

Ubicación: Blvd. Héroes del 5 de Mayo, Carmen Huexotitla

Es importante mencionar que los árboles deberán entregarse sin adornos, luces, clavos y preferentemente sin base plástica.

Como incentivo a la participación ciudadana, quienes entreguen su árbol recibirán un cupón 2×1 para visitar Africam Safari o Arboterra.