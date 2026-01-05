Mujer fue al tianguis de Texmelucan y resultó baleada

Desde Puebla

Mujer lesionada con arma de fuego en presunto intento de asalto en San Martin Texmelucan.

Los hechos ocurrieron hace unos momentos en la autopista México Puebla, a la altura de las antiguas casetas.

Al sitio se aproximaron elementos de la policía municipal mientras que cuerpos de emergencia le brindaron los primeros servicios prehospitalarios, para trasladarla al Hospital Integral.

Según algunos testigos, la víctima vino a comprar al tianguis de Texmelucan y, al resistirse a un asalto, fue herida de bala.

Hasta el momento no hay detenidos.