¿Quién transmite la Copa Pacífica 2026? Fechas y horarios de los partidos

MILENIO

Los clubes de la Liga MX se alistan para el inicio del Clausura 2026, por lo que cuatro equipos, entre ellos uno de la Liga de Expansión, disputarán la Copa Pacífica 2026, que se juega en Jalisco.

La Copa Pacífica Centenario es organizada por la Universidad de Guadalajara, que festeja los 100 años de su refundación, por lo que para esta edición el torneo cuadrangular contará con Leones Negros, Chivas, Atlas y Rayados de Monterrey.Los equipos tapatíos son tradicionalmente participantes de este certamen, y ahora se suma el club regiomontano, que en el Apertura 2025 se quedó a un paso de la final.

Como parte de nuestra preparación para el #Clausura2026 y para celebrar el Centenario de la @udg_oficial, sostendremos dos partidos de preparación de la #CopaPacífica, en Guadalajara. ????️¡Vamos los Rayados!????⚪ Boletos aquí ????????

¿Cuándo se juega la Copa Pacífica 2026?La Copa Pacífica 2026 se jugará este fin de semana, el sábado 3 y domingo 4 de enero, en el Estadio Jalisco, donde se disputarán los cuatro partidos, incluidos la final y el duelo por el tercer lugar.

Fechas y horarios de la Copa Pacífica 2026

Te dejamos las fechas y horarios de los partidos de la Copa Pacífica 2026 Sábado 3 de enero de 2026 Leones Negros vs. Monterrey | 18:00 horas Atlas vs. Chivas | 20:45 horas Domingo 4 de enero de 2026Partido por el tercer lugar | 16:00 horas

Gran Final de la Copa Pacífica | 18:30 horas.¿Quién transmite la Copa Pacífica 2026?Los partidos de la Copa Pacífica 2026 sí serán transmitidos y los aficionados podrán verlo a través de televisión de cable, así como en streaming.Las semifinales del certamen estarán disponibles por medio de la señal de ESPN 3, que también lo pondrá en la plataforma de streaming de Disney Plus Premium.

Del mismo modo, la final y el duelo por el tercer lugar estará en ESPN 2, así como en la plataforma antes mencionada.¡COPA PACÍFICA POR ESPN!ESPN transmitirá los partidos del torneo amistoso Copa Pacífica 2026, en el que participarán Leones Negros, Guadalajara, Atlas y Monterrey.El torneo se llevará a cabo en el Estadio Jalisco los días 3 y 4 de enero.