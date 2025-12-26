Última semana de máximos descuentos en el Predial en San Pedro Cholula

Staff/RG

San Pedro Cholula, Pue.- El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, presidido por Tonantzin Fernández, continúa incentivando a las y los cholultecas a realizar sus contribuciones de ley y acudir a pagar el impuesto predial, con descuentos históricos, en beneficio de la economía de las familias del municipio.

De tal manera, las y los cholultecas tienen hasta este 31 de diciembre para ser beneficiarios de los máximos descuentos otorgados por la administración municipal:

20% de descuento en predial 2026

30% de descuento en predial de años rezagados

Mientras que, del 1 al 31 de enero el descuento será:

15% en predial 2026;

20% en años rezagados y del 1 de febrero al 31 de marzo, será únicamente del 10%; manteniendo hasta esta fecha el 100% de descuento en multas y recargos generados por años rezagados.

Los puntos de cobro se mantienen vigentes y sus horarios son los siguientes:

* Presidencia Municipal: lunes a viernes de 09:00 a 15:30 horas.

* Casa del Pueblo: lunes a viernes de 09:00 a 21:00 y sábado de 09:00 a 20:00 horas.

* Vialidad Municipal: lunes a viernes de 08:00 a 20:00 y sábado de 08:00 a 14:00 horas.

* Plaza Las Glorias: lunes a viernes de 10:00 a 17:00 y sábado de 10:00 a 14:00 horas.

* Plaza San Diego: lunes a viernes de 10:00 a 17:00 y sábado de 10:00 a 14:00 horas.

* Plaza Esperanza: lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas.

Al respecto, Tonantzin Fernández invita a las y los cholultecas a continuar realizando el pago de sus respectivos impuestos, pues, con ello, se garantizan más y mejores servicios y obras públicas para las 13 juntas auxiliares y la cabecera municipal.