Última semana de máximos descuentos en el Predial en San Pedro Cholula

San Pedro Cholula, Pue.- El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, presidido por Tonantzin Fernández, continúa incentivando a las y los cholultecas a realizar sus contribuciones de ley y acudir a pagar el impuesto predial, con descuentos históricos, en beneficio de la economía de las familias del municipio.
De tal manera, las y los cholultecas tienen hasta este 31 de diciembre para ser beneficiarios de los máximos descuentos otorgados por la administración municipal:
- 20% de descuento en predial 2026
- 30% de descuento en predial de años rezagados
Mientras que, del 1 al 31 de enero el descuento será:
- 15% en predial 2026;
- 20% en años rezagados y del 1 de febrero al 31 de marzo, será únicamente del 10%; manteniendo hasta esta fecha el 100% de descuento en multas y recargos generados por años rezagados.
Los puntos de cobro se mantienen vigentes y sus horarios son los siguientes:
* Presidencia Municipal: lunes a viernes de 09:00 a 15:30 horas.
* Casa del Pueblo: lunes a viernes de 09:00 a 21:00 y sábado de 09:00 a 20:00 horas.
* Vialidad Municipal: lunes a viernes de 08:00 a 20:00 y sábado de 08:00 a 14:00 horas.
* Plaza Las Glorias: lunes a viernes de 10:00 a 17:00 y sábado de 10:00 a 14:00 horas.
* Plaza San Diego: lunes a viernes de 10:00 a 17:00 y sábado de 10:00 a 14:00 horas.
* Plaza Esperanza: lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas.
Al respecto, Tonantzin Fernández invita a las y los cholultecas a continuar realizando el pago de sus respectivos impuestos, pues, con ello, se garantizan más y mejores servicios y obras públicas para las 13 juntas auxiliares y la cabecera municipal.
