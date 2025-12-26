Tres muertos y 25 heridos tras accidente en Ixcateopan, Guerrero

- Vecinos ayudan a rescatar a pasajeros tras choque de autobuses
Desde Puebla
Vecinos de Ixcateopan, en el estado de Guerrero, junto con cuerpos de emergencia, no dudaron en actuar y ayudar a rescatar a las personas que quedaron atrapadas al interior de los autobuses tras el fuerte choque.
Saldo confirmado hasta el momento:
▪️ 3 personas fallecidas
▪️ 25 lesionados, entre ellos 8 menores de edad
En estos momentos continúan las maniobras para el levantamiento de los cuerpos y el retiro de los vehículos involucrados, mientras la zona permanece bajo resguardo.
Cabe destacar que el accidente fue entre un autobús de la línea Sur y otro de la línea Oro sobre la carretera Tlapa–Puebla, a la altura del poblado de Ixcateopan, con dirección a Tlapa.
