Tres muertos y 25 heridos tras accidente en Ixcateopan, Guerrero

Vecinos ayudan a rescatar a pasajeros tras choque de autobuses

Desde Puebla

Vecinos de Ixcateopan, en el estado de Guerrero, junto con cuerpos de emergencia, no dudaron en actuar y ayudar a rescatar a las personas que quedaron atrapadas al interior de los autobuses tras el fuerte choque.

Saldo confirmado hasta el momento:

▪️ 3 personas fallecidas

▪️ 25 lesionados, entre ellos 8 menores de edad

En estos momentos continúan las maniobras para el levantamiento de los cuerpos y el retiro de los vehículos involucrados, mientras la zona permanece bajo resguardo.

Cabe destacar que el accidente fue entre un autobús de la línea Sur y otro de la línea Oro sobre la carretera Tlapa–Puebla, a la altura del poblado de Ixcateopan, con dirección a Tlapa.