Hallaron a hombre sin vida en motel de Puebla capital 

Desde Puebla
Un hombre fue localizado sin signos vitales al interior de una habitación del motel Bermudas, sobre el bulevar Valsequillo.
El masculino fue ubicado al interior de la bañera de una habitación.
Primeros reportes indican que habria perdido la vida de causas naturales.
Se desconoce la identidad de la víctima.
