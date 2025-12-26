Inseguridad Slider Principal

Hallaron a hombre sin vida en motel de Puebla capital 

By Redaccion1 / 26 diciembre, 2025

Desde Puebla

Un hombre fue localizado sin signos vitales al interior de una habitación del motel Bermudas, sobre el bulevar Valsequillo.

El masculino fue ubicado al interior de la bañera de una habitación.

Primeros reportes indican que habria perdido la vida de causas naturales.

Se desconoce la identidad de la víctima.

