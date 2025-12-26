Destaca Sheinbaum el segundo lugar de México con menor desempleo a nivel mundial

LA JORNADA

México. A través de sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en tasa de desempleo, solo por debajo de Japón. Según los datos difundidos por la mandataria, los nipones tienen una tasa de 2.6 por ciento, apenas una décima porcentual por arriba de nuestro país que tiene un 2.7 por ciento.

Mediante una tabla que incluyó en su mensaje, México supera los niveles de empleo de Alemania que tiene una tasa de desocupación de 3.6 por ciento y de Estados Unidos que reporta 4.6 por ciento de desempleo.

En el comparativo de Sheinbaum se incluyen otros países con mayor desocupación que México: Holanda, 4 por ciento; Australia, 4,3; Francia, 7.7 por ciento y España 10.5 por ciento, entre otros.