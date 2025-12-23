Tania Laure festeja estas fiestas con su versión contemporánea de la icónica canción “Ven a cantar”

Fusionó su talento y estilo con el de Sandra Itzel, Jorge Domínguez y su Grupo Súper Class, Pepe G y Trex

Por Mino D’Blanc

Tania Laure fusionó su talento y su estilo con el de Sandra Itzel, Jorge Domínguez y su Grupo Súper Class, Pepe G y Trex para regalarle al público una versión completamente renovada de la clásica canción navideña autoría de Hernaldo Zúñiga, “Ven a cantar”, misma que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

En este tema la reconocida cantante y autora junto con todos los demás artistas invitados, logran una colaboración poderosa que celebra a través de la música la alegría, la unión y el espíritu de la época, haciendo que mantenga su esencia navideña, pero transformándola en una exquisitez rítmica pensada no solo para la pista de baile, sino para que sea escuchada en todos los hogares.

“Ven a cantar” combina ritmos tropicales, sonidos contemporáneos con una esencia popular que conecta con públicos de todas las edades. Percusiones que atrapan desde el primer compás al escucha, junto con un acordeón que despierta emociones. Es el espíritu de siempre, pero con un punch inesperado que invita a cantar, bailar y celebrar juntos.

Para Tania Laure este lanzamiento representa mucho más que una nueva versión. La artista comenta sobre “Ven a cantar”: “es una invitación a disfrutar la música sin barreras, a unirnos desde la alegría y el ritmo. Ser parte de esta colaboración es muy especial para mí”.

Jorge Domínguez en la misma sintonía destaca que la música nación para compartirse y “Ven a cantar” encarna perfectamente esa idea al unir fiesta, tradición y un mensaje positivo para todos.

Por su parte, Sandra Itzel discernió lo que le provoca y hace sentir el tema: “esta canción transmite energía, celebración y unión. Trabajar con artistas tan importantes y con tanta historia ha sido una experiencia increíble”.

Para Pepe G esta canción tiene un sabor único al mezclar generaciones y estilos de una manera auténtica, honesta y hecha desde el corazón.

Para los integrantes de Trex “es un track que conecta, que levanta el ánimo y que demuestra que cuando se unen talentos, pasan cosas grandes”.

La producción musical de esta nueva versión de “Ven a cantar” es de José Antonio Palafox “Díselo Pala” y José Gutiérrez Flores “Pepe G”, quienes también realizaron la mezcla y la masterización, logrando un sonido potente, actual y profundamente festivo.

El video lyric de la canción fue dirigido por Johan Ventura. Es una pieza visual que refuerza el mensaje de celebración y unión que transmite la canción.

Con “Ven a cantar”, Tania Laure reafirma su capacidad para reinventar la tradición desde una mirada fresca y contemporánea, convirtiendo la música en un punto de encuentro en donde la fiesta, la emoción y la alegría se viven en familia, en comunidad.