Amenazan con boicotear inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca

El Estadio Azteca avanza contrarreloj en su remodelación para convertirse, por tercera vez en la historia, en escenario de una inauguración mundialista. De cara a la Copa del Mundo de 2026, el inmueble vive una transformación profunda que lo colocará nuevamente en los ojos del planeta, ahora bajo el nombre de Estadio Banorte.

Sin embargo, mientras las obras avanzan dentro del Coloso de Santa Úrsula, en las colonias que lo rodean crece un descontento que nada tiene que ver con el futbol. Vecinos de la zona denuncian que la preparación rumbo al Mundial ha agravado un problema histórico: la escasez de agua, una situación que, aseguran, se ha vuelto insostenible en los últimos meses.

¿Por qué vecinos amenazan con boicotear la inauguración del Mundial?

El conflicto gira en torno al suministro de agua en colonias como Pedregal de Santa Úrsula, Santa Úrsula Coapa y zonas aledañas al estadio, donde los habitantes viven con tandeos de uno o dos días por semana, largos periodos sin servicio y una fuerte dependencia de pipas para cubrir necesidades básicas.

Aunque el problema hídrico no es nuevo, los vecinos consideran que la remodelación del Estadio Azteca y los proyectos asociados al Mundial podrían profundizar la crisis. La percepción general es que el desarrollo urbano y los beneficios económicos del torneo estarían favoreciendo a empresas privadas, mientras las comunidades locales continúan enfrentando carencias esenciales.

A esto se suma la preocupación por concesiones de agua en la zona, la sobreexplotación del acuífero y el temor de que, una vez concluido el Mundial o reactivados proyectos inmobiliarios, el acceso al recurso se vea todavía más limitado. Para los habitantes, el evento no representa una mejora en su calidad de vida, sino un riesgo adicional.

Ante la falta de soluciones claras y resultados concretos por parte de las autoridades, vecinos y representantes de pueblos originarios han comenzado a organizarse y no descartan manifestaciones durante la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, como medida de presión para exigir que se garantice el derecho humano al agua antes de celebrar un evento de talla mundial