Despliegan “Operativo Decembrino 2025- 2026” en EdoMéx

EL VALLE

Toluca, Méx.- Del 19 de diciembre del año en curso al 9 de enero de 2026, en los 125 municipios del territorio mexiquense, estará activo el “Operativo Decembrino 2025- 2026”, o fa salvaguardar la integridad y patrimonio de la población.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), dio a conocer que para dicho operativo, habrá un despliegue basado en inteligencia y se cuenta con un estado de fuerza de dos mil 194 elementos, con 741 unidades oficiales, 50 binomios entre caninos y equinos.

También los patrullajes virtuales con 20 mil cámaras de videovigilancia del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) que se monitorean desde las sedes de Toluca y Ecatepec.

Para tener una mayor cobertura, se tendrá una coordinación con efectivos de los tres órdenes de gobierno; se contemplan patrullajes de vigilancia y atención focalizada en 505 centros comerciales, 132 espacios turísticos, seis mil 135 cajeros automáticos, 262 centros de pagos de aguinaldo, donde se espera una afluencia aproximada de un millón y medio de personas.

Derivado de un análisis, se definieron 22 rutas turísticas seguras que conducen a 132 centros de esparcimiento en la entidad.

La dependencia estatal en conjunto con otras instancias del Gobierno Federal y del gobierno mexiquense operan 14 módulos de atención al Migrante Mexiquense, con un estado de fuerza de 84 elementos y 14 unidades.

Con estas acciones la Secretaría de Seguridad del Estado de México, refrenda su compromiso de trabajar en beneficio de las y los mexiquenses, así como de turistas nacionales y extranjeros, que visitan la entidad durante estas fechas.

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 9-1-1. Los números de Emergencias se encuentran a su disposición las 24 horas del día. Puede contactarnos, a través de las redes sociales: Facebook @SS.Edomex y en X @SS_Edomex.