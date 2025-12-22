El Efecto “Faitelson” y La Bomba que sabe demasiado

Pepe Hanan

El EFECTO FAITELSON

Este texto es un compendio histórico de los niveles de rating que permite medir el llamado Efecto Faitelson y la lucha por la audiencia en las transmisiones de futbol entre TV Azteca y TUDN.

En el debut de Jaime Lozano al frente de la Selección Nacional de México vs Honduras en la Copa Oro de 2023, con la dupla de maestros LaVolpe–Peláez y sin la incorporación de David Faitelson:

TV Azteca: 53.90 %

TUDN: 46.10 %

En los Cuartos de Final de la Nations League, en noviembre de 2023 en el duelo entre Honduras vs México

Cuartos de Final – Nations League Concacaf debutó David Faitelson con los siguientes números:

TV Azteca: 57.14 %

TUDN: 42.86 %

En la final entre Toluca vs América del Clausura 2025:

TV Azteca: 56 %

TUDN: 44 %

En la Final Toluca vs Tigres UANL en el Apertura 2025:

TV Azteca: 67 %

TUDN: 33 %

Los números son claros: los niveles de rating de TUDN van a la baja, mientras que TV Azteca se ha consolidado como el ganador de esta batalla televisiva.

David Faitelson llegó en sustitución de Ricardo Peláez con la misión de recuperar audiencia en esta lucha directa. Sin embargo, para TUDN no fue el factor esperado. Por el contrario, con él en pantalla la brecha se ha ampliado aún más.

La situación preocupa de cara a la Copa del Mundo 2026. Por ego y liderazgo, Emilio Azcárraga no puede permitirse una derrota en pleno Mundial en términos de rating.

En la televisora se estudia mandar a la “banca” al comentarista en próximos partidos de la Selección, para medir el efecto real en los niveles de audiencia. Al momento, la frialdad de los números indica que el Efecto Faitelson ha jugado en contra de TUDN, a pesar del gran esfuerzo económico que se realizó para arrebatárselo a ESPN.

De acuerdo con información de El Francotirador, la oferta de Televisa para llevarlo a sus filas asciende a 925 mil pesos mensuales, cerca de 10 millones de pesos anuales, lo que lo convirtió en uno de los mejor pagados en México en su especialidad.

Desafortunadamente, sus polémicas parecen no ser lo que hoy buscan los televidentes en una transmisión de futbol, quienes prefieren ampliamente el estilo y el trabajo de la dupla Martinoli–García.

LA “BOMBA” QUE SABE DEMASIADO

Hay otro factor que merece atención. La información, el conocimiento y la experiencia acumulados a lo largo de una carrera que incluye al Grupo Televisa, Adidas, FIFA, DAZN y la Femexfut. Negociaciones de derechos de transmisión de Liga MX, MLS, selecciones de México y Estados Unidos; contacto directo con organizadores de Fórmula 1 y Conmebol; y un amplio entramado de relaciones públicas con empresas y medios de comunicación en todo el continente americano. Es considerado un gran negociador. Sports Illustrated lo incluyó en la lista de los “30 hispanos más influyentes en los deportes” y figura entre las “32 personas más poderosas del futbol en Estados Unidos”.

Ahora imaginemos toda esa experiencia y conocimiento al servicio del “líder mundial en deportes”, ESPN, y de su empresa madre, Disney, el “líder mundial en entretenimiento”.

Más aún, por su gestión como Comisionado del Fútbol Mexicano, posee información completa sobre los fondos de inversión, hoy tan en boga, dispuestos a apostar por los derechos de transmisión deportiva.

La “BOMBA” Rodríguez es un activo tan valioso como el oro.

La pregunta queda en el aire:

¿Quién será el gambusino que lo tenga en sus filas a partir del 1 de enero de 2026 tras la culminación de su contrato con DAZN el 31 de diciembre? ¿Será ESPN?

NEGOCIO FALLIDO DE RO(B)A

En el Club Puebla los negocios continúan de manera grosera.

Con eso de la dizque “Copa Franja” que, a decir verdad, está concesionada a un particular que junta hasta 200 equipos mediante una cuota de inscripción de 13 mil pesos, en donde ni visorías ni captación de nuevos talentos realizan.

Pero lo peor de todo fue la ‘Madriza’ que se suscitó el fin se semana pasada en los campos de la Volkswagen de la Recta a Cholula, donde se armó una bronca fenomenal entre los niños del FOVISSSTE, Pumas, Veracruz y Forte Puebla en la cual participaron los papás de los menores y hasta al jugador del Club Puebla, Lucas Cavallini, le tocaron los golpes de cuatro padres de familia montoneros.

La cosa terminó mal, muy mal y es el reflejo de cuando las cosas se hacen pensando en negocios y no en el deporte.

La pregunta sería si en Azteca están enterados de este negocio alterno de Ro(b)a y Cía y saber si el dinero que cobran por este asunto llega a la televisora del Ajusco.

Es cuanto.

Nosotros como siempre seguiremos en línea.

Aprovecho para desearles amigos lectores y cálido abrazo por motivo de las fiestas navideñas.

Sígueme en redes.

X: @pepehanan

Instagram “@pepehanan

Threads:@pepehanan

Facebook:pepehanan

Tiktok:pepehanan1

YouTube:enlineadeportiva