En 2026, UAEMéx contará con propuesta de Reforma a la Ley Universitaria

Toluca, Méx.- La rectora Martha Patricia Zarza Delgado, encabezó la sesión ordinaria del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) en la que destacó que como resultado de la reconfiguración institucional, en 2026 se contará con una propuesta de Reforma a la Ley Universitaria.

Ante las y los integrantes del Consejo Universitario, reconoció que dicha iniciativa permitirá que todos los espacios académicos tengan representación y participación en el Consejo Universitario, fortaleciendo así una transformación basada en la cercanía, la inclusión y el progresismo, en beneficio de la comunidad universitaria.

Durante la Sesión Ordinaria correspondiente al mes de diciembre, en el Edificio de Rectoría, refirió que la institución se consolida como bastión de la institucionalidad y la estabilidad universitaria.

E incluso, recordó que la actuación oportuna y el estricto apego a la legalidad permitió afrontar la crisis que atravesó la institución hace unos meses. La rectora enfatizó que la atención al alumnado es una prioridad institucional, al señalar que las recientes protestas han sido un recordatorio de que la rebeldía es una fuerza que exige escucha activa. En este sentido, reiteró que el diálogo y la construcción de acuerdos constituyen la ruta principal para impulsar el cambio y consolidar una universidad más participativa.

Asimismo, la presidenta del máximo órgano colegiado informó que en 2026 se retomarán las acciones para el fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento universitario. Detalló que tan solo en diciembre se recibieron cerca de 10 mil bienes, a los que se sumarán otros 5 mil en las próximas semanas, gracias a la confianza, respaldo y apoyo de la comunidad universitaria.

De igual forma, se presentó un comunicado dirigido a la comunidad auriverde sobre el proceso de transformación institucional, el reconocimiento de las demandas universitarias y el compromiso del Consejo con el desarrollo y fortalecimiento de la UAEMéx, el cual será difundido a través de la Gaceta Universitaria y otros medios institucionales.

Durante la sesión también se aprobó la creación del Diplomado Superior en Estadística Aplicada a la Ciencia de Datos y la reestructuración del Diplomado Superior en Machine Learning, propuestos por la Facultad de Ciencias, así como la creación del Diplomado Superior en Medicina Interna de Perros y Gatos, impulsado por el Centro Universitario UAEM Amecameca. Además, fue presentada la leyenda “2026, Conmemoración del Ingreso de la Científica y Académica Elena Cárdenas Guerrero al Instituto Científico y Literario”, que será incluida en la correspondencia universitaria del próximo año.