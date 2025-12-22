CU2, CAPU2 y puente vehicular La Panga aumentarán crecimiento de la zona sur: IMPLAN

María Tenahua

El coordinador del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), Jesús Sánchez Reliac, destacó que con la llegada de Ciudad Universitaria 2, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Central de Autobuses Puebla 2 (CAPU2) y el puente vehicular La Panga, la zona sur crecerá aún más; por ello, el gobierno de la ciudad realiza un estudio de expansión territorial.

En este sentido, comentó que en este análisis han detectado tres polígonos, como son: el del norte, que va de la autopista México-Puebla a la Malinche; la segunda, catalogada como del centro, que va de la autopista al periférico, y la tercera en la zona sur.

Agregó que, con la construcción del puente vehicular de La Panga, mejorará la conexión en las juntas auxiliares de San Francisco Totimehuacán, Santo Tomás Chautla, San Pedro Zacachimalpa y Guadalupe Tecola.

Aunado a esto, con los otros dos proyectos se incrementará la población; por lo tanto, van a necesitar de servicios básicos, de comunicación, así como centros comerciales, escuelas y otros.