Remodelación de la cancha del Cuauhtémoc está al 80%

El director de operaciones del Club Puebla, Juan Antonio Ulloa, dio a conocer que la remodelación de la cancha del Estadio Cuauhtémoc está al 80 por ciento y se espera que a principios del 2026 esté lista en su totalidad para un partido de Liga MX.

Ulloa detalló que el primer paso fue el retiro del césped anterior y del sustrato arenoso, para después hacer las zanjas donde se colocó el nuevo riego automatizado.

Posteriormente, se incorporó la arena y se niveló a 5 centímetros, en algunos puntos más de 5 cm, y la nivelación láser a cuatro aguas. Al final, se puso el nuevo césped “kikuyo” en big roll y la última etapa consta de la resiembra de “raigrás”, que es avalado y regulado por la propia FIFA.

“El césped ya está colocado. Tiene que madurar aproximadamente diez días máximo y se hizo la resiembra, en un lapso de quince días y el 22 o 23 de diciembre lucirá estéticamente bien y para un juego debe tener un poco más de tiempo para el agarre necesario”.

Además del césped, se cambiaron las porterías por unas de aluminio, ya que las anteriores tenían un retraso de más de 40 años.