Ejecutaron a albañil en Atencingo

By Redaccion1 / 15 diciembre, 2025

Desde Puebla

Un albañil fue ejecutado a balazos por motociclistas desconocidos en Chietla, mixteca poblana.

El incidente se registró entre el CONALEP Atencingo y la colonia Gustavo Díaz Ordaz.

El occiso fue identificado como Diego y dedicado a la albañilería.

 

