Ejecutaron a albañil en Atencingo

Desde Puebla
Un albañil fue ejecutado a balazos por motociclistas desconocidos en Chietla, mixteca poblana.
El incidente se registró entre el CONALEP Atencingo y la colonia Gustavo Díaz Ordaz.
El occiso fue identificado como Diego y dedicado a la albañilería.
You may also like
-
Reportan 12 personas extraviadas en el Citlaltépetl: SSP
-
El Fórum estará listo en marzo para 7 mil 500 personas
-
Crearán programa en Puebla para controlar la velocidad en vías rápidas: SMT
-
Video: Pasaje del Cablebús costará entre 10 y 11 pesos, informó Armenta
-
Sentencia condenatoria para ex presidenta municipal de Amanalco