Video: Tonantzin Fernández presentó la mega posada del 15 de diciembre

María Huerta

La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, presentó la mega posada navideña de de este lunes 15 de diciembre en la Plaza de la Concordia.

El evento iniciará con la encendida del árbol navideño gigante y posteriormente estarán las bandas musicales, entre ellas Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey.

Asimismo, el ayuntamiento tiene previstas actividades para familias y visitantes, incluyendo espacios de convivencia, con el propósito de aprovechar el centro Histórico durante la temporada decembrina.