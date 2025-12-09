Reconoce Rectora Lilia Cedillo el impulso que dan docentes a estudiantes en la FCC BUAP

El desempeño destacado en concursos y torneos, dan cuenta de su labor

Desde Puebla

Tras escuchar el segundo Informe de Labores de la directora de la Facultad de Ciencias de la Computación (FCC) de la BUAP, la maestra María del Consuelo Molina García, la Rectora Lilia Cedillo Ramírez celebró los logros obtenidos por esta unidad académica, ya que se reflejan en el entusiasmo de los académicos y en el desempeño de los estudiantes.

“Reconozco el compromiso que muestra la planta docente porque siempre imprimen un gran entusiasmo para organizar distintas actividades que impulsan el talento y creatividad de los jóvenes”.

Indicó que su labor se ve reflejada en la cantidad de premios y logros que obtienen los estudiantes en concursos y convocatorias externas, algo que se logra gracias al acompañamiento que tienen.

En cuanto a la gestión de la directora de la facultad, celebró que sus acciones permiten a la FCC avanzar, con programas académicos vigentes y previendo hacia donde se va a desplazar el desarrollo tecnológico.

Por su parte, la maestra Consuelo Molina agradeció el respaldo de la Rectora, de su planta docente, personal administrativo y de los estudiantes.

Mencionó que, a la mitad de su gestión, puede dar cuenta del crecimiento de esta unidad, de ahí que la matrícula de CU2 ya sea considerablemente mayor gracias al esfuerzo colectivo de académicos y personal administrativo para adaptarse al cambio constante. “Es momento de ver hacia delante, como dice la Rectora Lilia Cedillo, a quien agradezco el apoyo para que esta facultad siga creciendo”.

Como parte de la glosa de su informe, Molina García dio cuenta de las acciones que se ejecutaron en el último año. Notificó que actualmente su matrícula asciende a 3 mil 511 alumnos, a quienes se les impulsó a participar en cursos, talleres de capacitación y de acreditación de asignaturas.

En materia de movilidad, se apoyaron a cinco estudiantes para que tuvieran experiencias en otras instituciones y al mismo tiempo se recibieron a seis alumnos, provenientes de Perú.

La directora destacó el acompañamiento que brindaron 105 tutores y la atención que otorgaron a 449 alumnos, a través de la Unidad de Promoción a la Salud. También señaló la entrega de 458 becas internas y externas.

García Molina hizo énfasis en los premios y reconocimientos obtenidos por estudiantes de esta facultad, como Premio a la mejor Tesis de Posgrado, Hackathon Banxico, Concurso de la Región México, Torneos de programación FCC, entre otros.

La destacada participación de los estudiantes, dijo, es impulsada por la planta docente, conformada por 135 profesores y profesoras, de los cuales 32 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), 56 son perfil Prodep y 36 pertenecen al padrón de la VIEP.

Igualmente informó de la creación y aprobación de la Maestría en Ciencias y Tecnologías del Aprendizaje, la realización de 35 proyectos VIEP y la vinculación con empresas del sector tecnológico para promover la actualización y el aprendizaje en contextos reales.