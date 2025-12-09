Amozoc realiza Macro Jornada de Vacunación y Activación Física Naranja.

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 9 de diciembre de 2025.- El Ayuntamiento de Amozoc 2024-2027 bajo el liderazgo del presidente municipal Severiano de la Rosa Romero llevó a cabo la Macro Jornada de Vacunación Invernal, beneficiando a más de 2,000 personas con la aplicación de vacunas contra influenza, COVID, neumococo y el esquema para menores de 5 años. También se brindaron servicios de detección de enfermedades crónico-degenerativas y orientación en planificación familiar.

El presidente municipal Severiano de la Rosa Romero, acompañado de su esposa la presidenta del DIF Gloria Barrales y el coordinador de la Jurisdicción Sanitaria 09 Eduardo Rodríguez Huerta encabezaron esta actividad, reconociendo la gran participación ciudadana.

También, en el zócalo municipal y en el marco de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, se realizó una activación física para mujeres, promoviendo la salud, el bienestar y entornos seguros, actividad realizada por el Instituto Municipal de la Mujer.

Al término de esta actividad física la presidenta Gloria Barrales dijo que la salud va acompañada de alegría y deporte y que mejor realizarlo al aire libre y acompañadas de amigos y seres queridos.

Con estas acciones el ayuntamiento reafirma su compromiso de trabajar por el cuidado integral de las familias y el fortalecimiento de una comunidad sana y participativa.